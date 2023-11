Video: El pequeño Lucas olvidó la letra de la canción, pero logró levantarse

“Vea el público que se tiene, eso es actitud, eso es la vida, eso es el arte, así es, no importa caer, lo que importa es siempre levantarse y lo dejaste muy claro, levantarse con esa actitud y decisión de que me voy a comer el mundo, yo a tu edad no me animaba a poner un pie en el escenario”, le dijo Joaquín, a lo que Marvin Araya le agregó “Sos un torazo Lucas”.