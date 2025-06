Verónica Quirós tras salida de su novio de NUE: “Pocos han ofrecido lo que Ale ofreció”

Verónica Quirós, concursante de Nace una Estrella (NUE) sétima temporada, vivió un momento agridulce el pasado domingo, luego de que su pareja sentimental y compañero en la competencia, Alejandro Galarza, fuera eliminado del programa.

Ambos estuvieron en zona de riesgo, pero los jueces decidieron salvar a Verónica y dar por finalizado el paso de Alejandro en el escenario.



La joven de 23 años expresó lo difícil que fue compartir esa instancia con una persona tan cercana.

​“Creo que estar en esa posición con Ale me hizo sentir muy acompañada, pero igual no es algo que me hubiera gustado. No me gustó mucho que pasara...Yo juré que eso era lo que iba a pasar la semana pasada. Entonces sí, ya era algo que teníamos bastante conversado”, indicó.