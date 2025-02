Vea aquí la inesperada propuesta de matrimonio durante audición de ‘Nace una Estrella’

Una inesperada propuesta de matrimonio paralizó las audiciones de Nace una Estrella (NUE), este lunes.

Los protagonistas de la historia son José Mauricio Quirós y Ana Lorena Vega, vecinos de Paraíso de Cartago.



Quirós acudió al Estudio Marco Picado, en las instalaciones de Teletica, para presentarse frente al jurado, en busca de un cupo en el formato de canto. Sin embargo, luego de cantar, se arrodilló frente al amor de su vida, como se refirió a Vega, y sacó el anillo de compromiso (vea el video de Instagram insertado más adelante).

“Ahora que estoy aquí, frente a ustedes (jueces), quiero pedirte matrimonio otra vez”, le dijo a su pareja, visiblemente emocionado.





José Mauricio y Ana Lorena ya se habían casado por la iglesia, el 5 de agosto de 1995; pero, debido a situaciones de la vida, se separaron. Años después, retomaron su relación y nuevamente caminarán hacia el altar.

“Nosotros tuvimos un tropiezo. 22 años después, Dios nos dio la oportunidad de volver y qué mejor manera de pedirle otra vez matrimonio que en mi audición de Nace una Estrella. Que lo sepa todo el país y todo el mundo: el amor de mi vida es ella y no se me va”, expresó Quirós.

Vega no ocultó su sorpresa por la propuesta. “Inesperado. Uno viene a apoyarlo, por la canción, y que me saliera con esto. No sé si llorar todavía”, aseguró al equipo de NUE.