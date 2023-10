Valery Álvarez explica por qué salió en ambulancia del programa este domingo

"Yo tengo un problema en la rodilla. No tengo ligamentos. Necesito pasar por una operación, y llevo de esperarla como cinco años. Entonces, por mucho peso, por estrés y otros factores, mi rodilla se desmonta. Y ayer, cuando estaba viendo las presentaciones de mis compañeros, se me desmontó y bueno empecé a sentir mucho dolor y se me empezó a inflamar mucho. Esto me pasa a cada rato, en la audición me pasó, el domingo pasado me tuve que agarrar de César porque tenía la rodilla desmontada", indicó a Teletica.com.