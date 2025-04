Una estrella se apaga pero dieciséis siguen brillando: así se vivió la segunda gala de NUE

El Estudio Marco Picado volvió a brillar con el talento de 17 estrellas en la segunda gala de Nace una Estrella (NUE) sétima temporada y pese a su gran desempeño en dos semanas de competencia, uno de estos talentos fue expulsado de la competencia.

Con géneros que iban desde la balada clásica hasta el pop latino y el regional mexicano, cada presentación fue una prueba de fuego para los concursantes.



La eliminada de la noche fue la sancarleña Maribeth Rivas. La decisión fue confirmada al final de la gala por los jueces: la cantante chilena Myriam Hernández, el maestro Marvin Araya, la cantautora costarricense Debi Nova y el tenor Joaquín Yglesias. Según indicó la producción de este concurso de canto, la estrella saliente fue la que tuvo el menor avance hasta este punto de la competencia.

Pese a que una luz fue apagada, 16 siguen brillando y darán todo para ganar el premio de $15.000 en categoría "Adultos" y $7.500 en categoría "Niños".

Albin Fernández, vecino de Pavas y conocido como “La Ardilla”, fue el encargado de abrir el escenario del Marco Picado y sorprendió con una potente versión rock de No podrás, donde combinó su personalidad escénica con una interpretación intensa.

El juez Marvin Araya destacó que la competencia es como una carrera consigo mismos y que hay que cuidar los detalles. Myriam Hernández estuvo de acuerdo con los comentarios del director de la Filarmónica y pidió a Fernández cuidar la afinación. 

Jessica López, quien audicionó cinco veces antes de ser seleccionada, interpretó La gata bajo la lluvia, mostrando su dominio vocal y emotividad sobre el escenario.

La cantante Debi Nova quedó cautivada por su talento. Joaquín Yglesias, quien cumplió años este domingo, destacó el desempeño de López en la última semana, pero pidió cuidar la afinación porque "la primera nota de la canción estuvo desafinada".



Alberto Ismael Murillo cantó Amigo, de Roberto Carlos, que conectó con el público por su sencillez y honestidad. Con 57 años y una vida dedicada al trabajo y la música en la iglesia, Alberto demostró que nunca es tarde para perseguir un sueño. Hernández lo felicitó y destacó el progreso de Murillo en las semanas de competencia.

​"Buenísimo, muy bien banda, me gusta. Usted fue capaz de ir contra el tiempo y contarnos la historia. Es muy importante que entiendan que una cosa es cantar y otra interpretar. Hiciste una interpretación muy buena. Tenés ese talento. Y para los demás participantes, que lo tomen en cuenta, que nos conmueva y nos haga prestar atención", agregó Marvin Araya

El romanticismo de La Oreja de Van Gogh fue llevado al estudio, con la presentación de la niña Sofía Castro, de 13 años. Sofi, como es conocida por sus compañeros deleitó al público con Rosas.

El juez Yglesias le pidió cuidar los inicios, ya que no cantan las notas bajas tan bien, aunque las notas altas las "pega" a la perfección. Pese a los comentarios constructivos de los jueces, alabaron su puesta en escena y pidieron más fluidez en los movimientos en el escenario.

José Martín Rodríguez, quien canta en siete idiomas, ofreció una versión elegante de Me enseñaste, de Ricardo Arjona, cautivando con su presencia escénica y técnica vocal. El intérprete ramonense dedicó su puesta en escena a su papá y abuelita, quienes han enfrentado en los últimos días problemas de salud.

Araya le deseó que su familia siga "con toda la pata" y alabó su tranquilidad en escena, pese a las situaciones familiares que vive MartinSon, como es conocido. Edgar Silva, presentador del espacio, envió un saludo a las personas que siguen esta competencia desde un hospital.

"Dentro de esta intimidad, me encantó, pero hubo cosas que me perturbaron un poquito. Estabas marcando con tu mano derecha toda la canción y me hace perder la interpretación de la canción. Se notó las vocales abiertas. Muy bien", indicó la jueza chilena sobre la presentación de Martin Rodríguez.