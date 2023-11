Triunfo y sacrificio: La historia de Jeremy Solís en NUE

“Las últimas semanas me tocó verlo llorar frustrado porque no le salían algunas canciones. Él tenía que aprenderse muchas canciones porque nunca las había escuchado. Extrañé mi casa y a mis otros hijos. Es complicado porque estaba aquí con uno de mis amores, pero me quedaban tres allá. Fue difícil la separación, pero Dios es grande y todo esfuerzo tiene una recompensa”, explicó la mamá del ganador.