Tensión, nervios y positivismo: una mezcla de emociones antes de la eliminación en NUE

A tan solo dos días del evento que podría cambiar el rumbo de la competencia, Teletica.com conversó con la mayoría de los participantes para descubrir cómo están viviendo esta etapa.



La tensión es palpable en el ambiente cuando se acerca la gala de eliminación, así lo aseguró Rowena Scott.

"Me siento bastante nerviosa, especialmente porque me ha tocado ir a reto dos veces, hay mucha incertidumbre porque cualquier cosa podría pasar. Pero, al mismo tiempo, tengo muchas ganas de disfrutar y de darlo todo en la gala", comentó Scott.

César Fuentes, lleno de optimismo, compartió sus sentimientos: "Siempre es un poco tenso, pensando que uno puede caer en esa situación tan triste, pero también por los compañeros a los que no queremos que abandonen el programa. Siempre pido a Dios fuerzas y mucha salud para que todo salga bien".

Jafet Jerez indicó que ha estado haciendo muchas campañas de propaganda para conseguir votos y que la gente, incluso, va a la feria de Moravia para dejarle "regalitos" o pitan cuando pasan con su carro por la pupusería.

"Obviamente, me siento ansiosa. Nunca es agradable una eliminación, independientemente de quién vaya a reto. En este punto de la competencia, hemos llegado a conocernos mucho y respetar el trabajo del otro, entonces es agridulce. Yo sí tengo fe y me siento sólida con el trabajo que he hecho", reveló la salvadoreña.

Jenny Gómez, por su parte, compartió las dos caras de la moneda: la confianza y los miedos. "Me siento segura porque el reto es un momento de presión y como me fue bien en la última gala, me dio mucha seguridad. No tuve miedo la vez pasada, así que si vuelvo a ir a reto puedo hacerlo aún mejor. Pero sí, tengo un poquitín de miedo porque uno no sabe cuándo puede equivocarse y terminar en el reto", contó.



Ana Laura Madrigal considera la eliminación como una oportunidad para crecer.

"Para mí, la eliminación es algo positivo y una motivación, para la cual pienso prepararme lo mejor posible; para que, en caso de ir a reto, pueda defenderme de la mejor manera. Lo tomo de una manera positiva y motivadora", acotó la sancarleña.

Gustavo Marín se siente respaldado por su comunidad y expresa su gratitud: "He sentido en mi corazón el gran apoyo de mi gente en Desamparados, y si no he ido a reto es porque mi gente me ha apoyado muchísimo".

Se le consultó la opinión al resto de participantes, pero al cierre de esta nota no fue posible tener su respuesta.



La séptima gala de Nace una Estrella promete emoción, talento y una tensión palpable a medida que se acerca la eliminación. No se pierda este emocionante episodio, que se emitirá este domingo a las 7 p. m. por Canal 7 y por Teletica.com.