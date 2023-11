Tensión entre participantes aumenta tras comentario de Jeff-On

“A mí me han señalado directamente, tiene que haber una forma en la que puedan minimizar un poco mi trabajo. Si no se puede hacer en el escenario, lo hacen en redes, como lo han hecho familiares de otros participantes. No voy a hablar con nombre y apellido porque la gente es muy delicada.

“No seamos ilusos, acá no hay amigos, yo no tengo licencia para muchas otras cosas que sí tienen mis compañeros, por ejemplo, mis compañeros en los VTRS lanzan nombres y apellidos duro, a mí me han lanzado en Podcast, no tengo licencia para ser directo, porque le caen a Jeff y que no soy humilde.

“Todos lo hacen peor y ‘pobrecitos’, no tengo licencia para hablar con gente del equipo, por ejemplo, acercarme a los jueces, porque si a mí me llegan a ver hablando con algún juez como los otros, Dios guarde, los otros pueden, pero si lo hace Jeff ya te imaginas, que favoritismo y eso, entonces yo me alejo para evitar incomodar, porque la gente se incomoda con todo lo que yo hago”, aseveró el cantante.