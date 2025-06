Sofía Castro tras su salida de NUE: “Un programa no va a definir el resto de mi vida”

Para Sofía, haber llegado tan lejos fue ya un logro: “Desde el momento en el que pasé mi primera audición, me considero una ganadora por el hecho de haber logrado lo que logré”.

Durante la competencia, vivió lo que llamó un “renacer”.

​“Creo que en este programa aprendí que mi única competencia en la vida soy yo misma, y que esto es un reto contra uno. Esta experiencia me ha enseñado a valorar todo lo que tengo, y que a veces no todo el mundo lo vea no significa que no esté ahí”, afirmó.