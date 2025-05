Sofía Castro dará su máximo esfuerzo para seguir en NUE: “Tengo que creérmela”

La participante de Nace una Estrella (NUE), Sofía Castro, bajó dos posiciones en la tabla de calificaciones de la cuarta gala del formato, a una semana de la primera noche de eliminación en la categoría infantil.



La niña de 13 años, vecina de Santa Ana, se confundió al inicio de la canción y tuvo que repetir el primer verso del tema Un ex de verdad. Pese a que supo manejar el inconveniente de una manera muy profesional para su corta edad, los jueces lo notaron y su calificación bajó de 30 a 27 puntos.

​ "No fue que olvidé la letra, fue que entré mal, escuché la música mal. Esta vez canté con 'in-ears', las últimas veces he cantando sin 'in-ears'. Era algo nuevo para mí", contó la niña.

Castro rompió en llanto luego de su presentación. De hecho, cuando los jueces dieron sus comentarios, lloró al saber que había fallado.

​"Creo que hoy el problema fue que dudé de mí misma y fue un grave error porque sé que tengo mucho que dar, tengo un gran potencial. Cuestioné si realmente merecía estar en NUE, pero ya me di cuenta de que un pequeño error no me define como cantante", agregó.