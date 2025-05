Santiago Abarca sobre gala de eliminación: “Me siento tranquilo y agradecido”

Este domingo será la primera gala de eliminación en la categoría infantil de Nace una Estrella (NUE), y Santiago Abarca, el participante más joven de la competencia, asegura que se siente en paz pese a la presión del momento.

​"Me siento tranquilo, me siento agradecido con Dios porque me dejó llegar muy adelante, porque me dejó vivir esta experiencia y estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí", expresó el pequeño artista, quien cursa quinto grado y ha logrado destacar tanto en el escenario como en sus estudios.