Rowena Scott fue eliminada de 'Nace una Estrella'

Su interpretación en el reto de la versión en español de Listen (Oye) , tema de Beyoncé, no le bastó para mantenerse en el formato original de canto de Teletica.

Gustavo Marín siguió con el tema de Marc Anthony, No me conoces . Impresionó al público al sacar su trompeta e interpretar un solo musical a mitad de su presentación.

​La presentación de Jeff On trasladó al presentador Édgar Silva a los 80’s con su tema Rock with you. El tenor del jurado aseguró que el venezolano es un “performer y showman, pero que le faltó seguridad”.