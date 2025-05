Retos de los jueces y un adiós: repase cómo se vivió la sétima gala de NUE

Con luces, emociones y talento en su máxima expresión, se vivió la sétima gala de Nace una Estrella (NUE), temporada siete. La tensión se sentía en el aire desde la primera nota, ya que esta noche se realiza la quinta eliminación en la categoría de adultos, mientras los más jóvenes brillaban sin presión, hasta la próxima semana.

Aunque todos entregaron el alma sobre el escenario, las reglas del juego son claras: alguien debía abandonar la competencia. Luego de una noche de talento, emociones y un nivel cada vez más alto, se anunció la eliminación.

El adulto que se despidió de la temporada fue José Martin Rodríguez. Así lo confirmó la producción de NUE al final de la gala de este domingo. Rodríguez y Jessica López fueron quienes recibieron las calificaciones más bajas entre el ponderado de las puntuaciones de los jueces y el apoyo de la audiencia, pero López sigue en competencia por decisión unánime del panel.



La competencia continúa y las 11 estrellas que siguen en competencia darán lo mejor de sí para ganar el premio de $15.000 en categoría "Adultos" y $7.500 en categoría "Niños".

​Recuerde que el próximo domingo hay noche de eliminación para los más pequeños en competencia. Puede votar por su participante favorito hasta siete veces por día.

Un reto de los jueces

Las canciones que interpretaron las 12 estrellas fueron elegidas por el panel de jueces, lo cual calificaron como "reto" para cada talento en competencia. La idea es sacar a los participantes de su zona de confort y aumentar la exigencia en el concurso de canto.

La apertura de la gala estuvo a cargo de José Martín Rodríguez, conocido como "MartinSon", quien con Voy a pasármelo bien puso al público de pie desde el primer minuto. Su actuación energética contó con tarima y tres paneles con luz, y fue acompañado por tres bailarines, calentando el escenario para una noche memorable.

​"Te la pasaste bien. Me encantó. Me impresionó que estabas dando vueltas, bailando y afinación perfecta", indicó Debi Nova.

El maestro Marvin Araya dijo que al inicio sufrieron, ya que entró tarde en la melodía, pero al final "la pasamos bien".

En total, el intérprete recibió 27 puntos: siete de Joaquín Yglesias, siete de Nova, ocho de Araya y cinco de la jueza chilena Myriam Hernández, quien regresó este domingo al formato luego de dos semanas de ausencia por compromisos personales y profesionales.

Alejandro Galarza impresionó con Fuego de noche, nieve de día mientras una cuidada escenografía de barras LED y bases iluminadas enmarcaba su potente interpretación.

El tenor Yglesias dijo que lo hizo bastante bien y se la pusieron "como reto" porque tiene falsetes, perfeccionismo y es un repertorio "bastante interesante que podrías explorar".

​"Para mí es una de las mejores canciones de Ricky Martin; sin embargo, tengo algunas recomendaciones... Manejaste muy bien los matices, pero haría un poquito más profundo el falsete y algo que me incomoda es que cambies el micrófono. No te veo cantando esta canción expresándola. Muy bien la voz, preciosa, me encantó", acotó la jueza chilena.

El total, Alejandro recibió 33 de puntaje: ocho de Araya, nueve de Nova, al igual que Yglesias y siete de Hernández.

Jessica López, en su quinta audición en el programa, conmovió con Me nace del corazón. Su pasión y entrega se reflejaron tanto en su voz como en los corazones colgantes que decoraron su presentación. Su constancia empieza a dar frutos, y se notó en la ovación del público.

La jueza tica, Nova, confesó que le encantó como López entró a escena, "con un vestido espectacular y una sonrisa contagiosa". Agradeció la precisión en la afinación y ritmo. Pese a ello, la vio un poco nerviosa, lo que afectó la parte rítmica, principalmente al inicio de la canción.

​"Que si hablabas de dolor, que se sientan más... Cada frase debe decir algo, aunque sea rápida. Me pareció una propuesta lista", terminó Joaquín.

El tenor concordó con Debi y pidió más inflexiones vocales, por lo que le dio ocho puntos, al igual que el director de la Orquesta Filarmónica. Nova y Hernández se limitaron a un siete, para un total de 30 puntos.

La estrella infantil Sofía Castro de apenas 13 años, interpretó Perdón Perdón de Ha*Ash desde una tarima de escalera. La joven sigue ganando seguridad gala tras gala y cumplió con el reto de los jueces de "no verse tan dulce".

​"Aprendimos que cuando cantamos tenemos que interpretar sintiendo. La vida del artista, cada canción debe ser así. Yo entiendo que tal vez no es tu canción favorita, pero queríamos verte enojada. Eso implica madurez e interpretación. Eso es lo único que te puedo decir. La desafinación, cuidado. Son detalles que no podemos dejar pasar", acotó Araya, por lo que le dio un siete de calificación.

​"La verdad, para tus 13 años, yo encuentro muy bien cómo abordas la canción. Lo hiciste bien. Comparto con Marvin, es una canción que te salió bella, pero no emocionante, a mí me parece..." agregó la chilena y le dio un seis de puntaje.

Los otros dos jueces ticos le dieron siete puntos, para un total de 27 de calificación.

La sancarleña Karen Box, conocida artísticamente como Kailin Garibaldi, optó por un set más roquero para Oye mi amor, acompañada de un micro en pedestal. Su interpretación conectó con el público, mostrando madurez vocal y fue calificada por los jueces con 29 puntos: ocho de cada juez tico y cinco de la chilena Myriam Hernández.

​"¿Quién es esta Karen, de dónde salió? Me encantó la versatilidad. Solo te recomendaría quitar un poquito lo nasal, mínimo, una rallita. Me gustó mucho tu fuerza en el escenario", confesó el tenor.

Con su performance, sorprendió a Nova, lo único que le pidió es "no verte pensando", en los espacios entre los versos del tema. "Siempre hay que estar en el personaje", agregó.

En una de las presentaciones más teatrales de la noche, Yeris Lobo cantó Lloran las rosas, rodeado de telas con rosas colgantes y en el piso. El joven tiktoker y cantante de eventos de anime demostró que también puede dominar baladas dramáticas con fuerza y presencia escénica.

​"Otro Yeris diferente al de la semana pasada. Bailaste, te moviste. Me gustó la afinación. De los retos que pusimos, es la más difícil técnicamente. Me gustó mucho", indicó Araya.

​"Hiciste una gran interpretación, tienes un registro muy alto, es como el de Cristian Castro. Estuviste dando más fuerza en los coros. Debes preparar una progresión para lo que vas a enfrentar al final, pero bien", agregó Hernández

El tenor Yglesias, quien le puso el reto, le pidió que el falsete lo hubiera pegado más agudo, pero en general agradeció la interpretación. En total, recibió nueve de cada juez tico y siete de la jueza internacional, para una calificación de 34.

El más pequeño en competencia, Santiago Abarca, con solo 10 años volvió a robarse el show con su interpretación de Un hombre busca una mujer, al estilo del "Sol de México", Luis Miguel.

Su carisma y dominio escénico son impresionantes para su edad, según indicaron el panel de jueces. El performance fue calificado por los expertos con un 28: siete puntos de Nova, al igual que Yglesias, ocho de Araya y seis puntos de Hernández.

​"Santi, muy bien. Muy desenvuelto. Siempre nos regalás una sonrisa y eso transmite un carisma excepcional. Gracias por eso. Es una canción que tiene tus trampitas que puso al descubierto algunas desafinaciones, pero la parte rítmica que era el ritmo, creo que lo hiciste bastante bien", recalcó el tenor tico.

Debi Nova dijo que "da tanto gusto verte" que no le importa escucharlo desafinado. "Poné atención a eso, la interpretación ya está ganada", acotó, a lo que el maestro Araya concordó.



Rosemary Navarro, una de las favoritas del público, entregó una sentida versión de Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel. Su potencia vocal fue ovacionada por el jurado, que destacó su evolución.

​"Wow. Me fascinó lo que hiciste. Lograste cautivar mi atención y eso cuando ocurre es fascinante... Hay detallitos, pero hiciste la canción tan linda que me cautivaste. Solo te hubiera pedido que lo interpretaras con un pedestal y solo sintieras el tema. No verte de allá para acá... Maravilloso, mi amor", subrayó la chilena.

​"Esto es un consejo de abuelito. No se limiten solo a escuchar a un cantante que está de moda, escuchen la escuela, los cantantes que pese a que murieron, seguimos escuchando. Estoy muy orgulloso de la manera que hiciste la presentación. De todo corazón, muy bien", agregó Marvin.

Todos los jueces dieron calificación casi perfecta a Navarro, nueve cada experto, para un total de 36 puntos.

Juan David Montero, con La quiero a morir, brilló acompañado de cuatro bailarines que complementaron perfectamente su interpretación. El joven sancarleño sigue demostrando un crecimiento artístico notable, una sólida conexión con la audiencia y esta vez sorprendió a la audiencia al bailar salsa.

​"En otras galas te veía como congelado, solo te teníamos que poner a bailar salsa. Me encantó, me sorprendiste, asumiste el reto. Felicidades", confesó Nova.

​"Impresionados de una manera muy positiva. Bailaste, cantaste. Lo que hiciste fue muy grande, muy bien", agregó Yglesias.

El maestro Araya finalizó la retroalimentación de los expertos con una felicitación para Montero por su seguridad escénica. En total, el niño sancarleño recibió 33 puntos: nueve de cada juez tico y seis de la jueza Myriam Hernández.

​Franciny Castillo ofreció una de las puestas más elaboradas con Amores extraños, crearon una atmósfera envolvente. La serenatera de Cartago emocionó con cada palabra, sabiendo que esta noche su permanencia estaba en juego. La presentación fue calificada con un 35: nueve de cada juez tico y un ocho de la jueza extranjera.

​"Es una canción extraordinariamente hermosa, de una dificultad terrible. Me gustó mucho. No parecía que fuera un reto, parecía que fuera tu carta de presentación. Me impresionó la fuerza con la que la cantaste", confesó el director de la Filarmónica.

La jueza chilena agregó que le gustó mucho y que "las mujeres han estado mejores que los hombres esta noche". Coincidió con los comentarios de Marvin Araya y aunque "no estuvo super precisa, porque es muy difícil, lo hiciste muy bien".

Vivian Juárez, otra de las representantes infantiles, interpretó Perdóname mientras un aro de luz guiñaba en diagonal, dándole un toque moderno a su presentación. Su técnica vocal continúa afinándose con cada gala.

La pequeña liberiana conquistó a los jueces ticos, quienes le dieron calificación perfecta. La jueza chilena se limitó a un siete, para un total de 37 de calificación.

"Me están pidiendo 10, oiga. Mirá, tu crecimiento es impresionante, desde la gala uno hasta hoy ha sido muy ascendente. Me gustó como te metiste en ese personaje. Vas por muy buen camino", recalcó Joaquín.

​"Estoy de acuerdo. Me impresionó la madurez con la que interpretas. Felicidades", continuó Nova.

El cierre de la noche lo dio Verónica Quirós, quien con Mi tierra y cuatro bailarines llenó de orgullo latino el escenario. Su interpretación, poderosa y emotiva, dejó claro que esta asistente legal tiene todo para llegar lejos en el programa.

​"Nadie esperaba. Primero quiero felicitar a los coreógrafos y a los bailarines (Javier Acuña y su equipo). Verónica lo hiciste bien. Hoy este reto, queríamos que entendieras que sos una artista completa, sacarte de tu zona de confort. Hoy disfrutamos con eso", indicó Araya

La jueza chilena le dijo que asumió muy bien el reto, pero le pidió que "hay canciones que uno debe enfrentar de manera distinta". Le pidió articular más y ser más enfática, por lo que le dio un siete.

Los jueces del formato calificaron la presentación con un nueve, mientras que Nova le dio un ocho. En total, logró 33 de puntaje.

La sétima gala no solo reafirmó el talento que sigue creciendo en NUE, sino que dejó claro que las próximas semanas serán aún más intensas. Cada participante sabe que está a un paso de la gloria… o de la despedida.

Siga este formato a través de Teletica.com, la señal de Teletica Canal 7 y la app TDMAX.