Primer eliminado de 'Nace una Estrella': "Hacer las cosas tan perfectas me tensó mucho"

"Ya me siento más tranquilo. Fue una oportunidad que se dio, así que me siento feliz por ella. Pero son cosas que pasan, alguien tenía que salir y en este caso fui yo. Obviamente, estoy triste porque fue muy reciente, pero a salir adelante con mis proyectos", indicó.

"No enfocarme tanto en hacer las cosas tan perfectas porque eso me tensó mucho en el escenario, pero la última gala la disfruté demasiado", aseguró.

"Me llevo muchas amistades. También la experiencia de estar en televisión nacional. La sensación de que estoy haciendo las cosas bien. Fue una experiencia de vida que me traerá más en el futuro. Yo sé que voy a llegar lejos", insistió.

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre los jueces y las calificaciones, el participante fue honesto: "Si soy sincero, en algunas cosas no concordaba con ellos, a veces decían cosas y en las calificaciones no se veían reflejadas. Sentí que en la gala pasada y en esta, las notas no concordaban con lo que sentí que di. Pero son cosas que pasan y opiniones que se dan. Esto pasa en una competencia, uno no siempre estará de acuerdo".