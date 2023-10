¡Preparación para brillar! Participantes de NUE revelan sus rituales antes de cada gala

“Lo de calentar la voz es mentira, no hace nada en la garganta. El guaro solo ayuda un poco con los nervios”, acotó, por eso él prefiere andar siempre una botella de agua.



El ritual de Fuentes es rezar antes de subir al escenario, encomendarse a Dios es su prioridad.

Para Jeff On, las mañanas de los domingos son especiales para relajarse: le gusta practicar yoga y también aprovecha para repasar sus canciones.

"Cuando estoy en camerinos hago un ejercicio de respiración que me ayuda a mi aparato respiratorio y a relajarme", agregó.

Durante la gala, prefiere no comer. Eso sí, si le toca la última presentación, si come al inicio del programa. "Me mantengo muy hidratado. Siempre me traigo agua de pipa", aseveró.

"¿Se toma un "traguito"?", le consultamos. “No, no, quisiera, pero no me arriesgaría”, respondió.

Jafet Jerez contó que, regularmente, no come antes del programa. "El proceso de maquillaje y peinado comienza desde muy temprano, y, cuando es hora de la cena, ya estamos listas para el show, y me da mucho miedo ensuciarme, así que, regularmente, como hasta que llego a mi casa, después de la gala", especificó la salvadoreña.

¿Qué hace durante los espacios libres entre presentación y presentación?

"En los espacios entre presentaciones (ya en la gala) suelo estar con mis audífonos, con la pista de mi canción, repasando en mi mente mi puesta en escena, o en alguna esquina, haciendo ejercicios de vocalización con mi profe, Luis Montalbert", dijo.

La emprendedora de pupusas tiene un llamado "ritual ganador" del día de la presentación, que ha sido el mismo desde la gala uno y lo compartió en detalle.

"Me despierto a tomar café con mis papás, y me relajo en la mañana, viendo un documental o una película. Luego, almorzamos en familia, y platicamos sobre la semana. Antes de irme, hacemos una oración, pidiéndole a Dios gracia y sabiduría, y me voy al canal, energizada y bendecida", reflexionó la cantante.

Finalmente, el participante Gustavo Marín contó cómo ha funcionado su rutina dominical en estos meses de competencia.



"Los domingos me como algo con tiempo. Vengo desayunado, me como mi buen 'pintico', y también almorzado. Cuando llego, empiezo a hacer trino labial y ejercicios de respiración. Yo, al ser músico, puedo hacer varias dinámicas, y tengo conocimiento de ejercicios rítmicos y todo lo hago con la misma voz", recalcó el vecino de Desamparados.

No toma ninguna bebida espirituosa, lo único es mucha "agüita".



Estos fueron partes de los rituales de los participantes.