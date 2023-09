Participación de Jeff-On en 'Nace una Estrella' rompió con la cadena de los "ya casi"

"Obviamente, el público está segmentado, y alguna gente piensa que yo represento una bandera. Si se sienten representados conmigo, está bien, pero yo, Jeff, no llevo una bandera, no represento una idiosincrasia o minoría, no estoy bajo esa filosofía, yo estoy aquí persiguiendo un sueño como muchos, soy una persona que vino a este país buscando una mejor oportunidad, así como un tico que se va a Estados Unidos. Que yo tenga una nacionalidad no es que estoy representando, mi pasaporte no me define", señaló el joven cantante.