NUE: ¡Una gala llena de dieces! Tres participantes se llevaron puntuación perfecta

La primera presentación estuvo a cargo de César Fuentes, quien interpretó No podrás de Alejandro Zepeda. A pesar de tener un buen desempeño en escena, no logró llegar a los tonos altos que requería la canción.

​“En los ensayos te escuché pegar ese agudo riquísimo. Entonces en esta presentación me quedó debiendo, porque lo cambiaste, tienes la voz para pegarlo, entonces me faltó”, dijo el juez Joaquín Yglesias.

“Es la mejor presentación que te he escuchado. Tal vez necesitabas esa presión para sacar todo de ti. Jenny hoy entraste a la competencia. No te comodés, si seguís con la actitud con la que cantaste ahora… wow”, mencionó el director de la Orquesta Filarmónica.

“Es demasiado entretenido verte. La semana me tenías al borde del llanto y hoy no paré de reírme. Vos fileteas el escenario”, acotó la cantautora Debi Nova.

La salvadoreña Jafet Xiomara Jerez interpretó la versión es español de The winner takes it all e impresionó al jurado, que no dudó con darle una calificación perfecta.