NUE: Producción atrasa reto de eliminación una semana por afonía de participante

Desde Cali, Colombia, vino al set de NUE la famosa artista Fanny Lu e interpretó tres de sus más famosas canciones No te pido flores, Celos y Tú no eres para mí. “A los niños les digo: ‘no se rindan nunca y sean únicos’”, comentó.

Con un hermoso vestido blanco, Jenny Gómez subió al escenario del Estudio Marco Picado para interpretar My Heart Will Go On de la icónica película 'Titanic'. El jurado le llamó la atención por unos tonos agudos que no logró efectuar correctamente y más porque se trataba de la versión original de la canción.