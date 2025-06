NUE octava gala: Once voces engalanaron el Marco Picado una noche más

Una noche de emociones cruzadas se vivió en la octava gala de Nace Una Estrella (NUE), donde el talento se enfrentó al desafío más duro: la segunda eliminación infantil.

Las luces del escenario brillaron como nunca, pero esta vez también alumbraron lágrimas, abrazos y despedidas. Entre interpretaciones desgarradoras y potentes demostraciones de carisma, las voces se fundieron con cada nota musical.

Santiago Abarca y Sofía Castro fueron los dos niños que quedaron de últimos en la tabla general, que pondera las calificaciones de los jueces y el apoyo del público. Por decisión del jurado, Abarca continúa en competencia y Castro se convirtió en el segundo niño eliminado.



Pese a que esta luz fue apagada, 10 siguen brillando y darán todo para ganar el premio de $15.000 en categoría "Adultos" y $7.500 en categoría "Niños".

​Talentos que generaron sentimientos a flor de piel

La primera en tomar el micrófono fue Jessica López, quien regresó con su característica fuerza interpretativa. A sus 34 años, luego de cinco audiciones y una vida dedicada a la música, Jessica subió al escenario como quien no tiene nada que perder. Su interpretación de Sobreviviré no fue solo una canción, sino una declaración de principios. Desde San Sebastián, se plantó con convicción y llenó de resiliencia el estudio.



El juez Joaquín Yglesias destacó la fuerza y potencia de la voz de la artista. Calificó la interpretación con un nueve.

​“A mi me encanto la interpretación. Solo, cuidado con el ritmo, que no se nos pierda el pulso de la canción”, terminó la jueza Debi Nova, quien le dio a López un nueve.

Por su parte, la jueza chilena Myriam Hernández le dio un nueve y el director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya, dio de puntaje un ocho, para un total de 35 puntos.

Después, el turno fue para el más joven de la noche: Santiago Abarca, de tan solo 10 años. Desde Patarrá de Desamparados, Santiago confesó su gusto por las rancheras con una ternura que cautivó al público.

Un millón de primaveras, de Vicente Fernández, le permitió mostrar su alma ranchera, dejando claro que el talento no tiene edad, pero sí mucha determinación.

La jueza chilena Myriam Hernández felicitó al niño por su deseo de mejorar en la competencia y lo calificó como “un actor innato”. Destacó la afinación, dicción e interpretación de Santi y calificó el tema con un nueve, al igual que el tenor Yglesias y Nova.



Araya destacó la afinación del pequeño en competencia y dijo que se notó que le gusta la música ranchera.

​ “Vamos a estar atentos para no perdonar nada, te felicito”, acotó, y le dio un ocho de calificación, para un total de 35 puntos.

Verónica Quirós deslumbró con la dulzura de su voz. Cantó Mi bendición, de Juan Luis Guerra, con una serenidad que envolvió al público en un momento íntimo y cálido.

El maestro Araya dijo que el performance fue una muestras de "adueñarse de una canción", y que probablemente Juan Luis Guerra diría "qué buena adaptación".

​"Juan Luis Guerra par mi es uno de los meejores compositores que tenemos. Verónica, lo más poderoso que puede hacer un artista es saber qué quiere decir y cómo lo puede decir. Cuando haces una canción como esta, ve a tu corazón... No le tengas miedo a eso", destacó Nova.

En total, recibió 33 puntos: ocho de Joaquín, Debi y Myriam, y nueve de Marvin.



La noche continuó con otra de las voces más jóvenes: Sofía Castro, de 13 años, oriunda de Santa Ana. Castro eligió Para Siempre de Kany García para proyectar su voz suave pero decidida.

Joaquín Yglesias la felicitó porque ha mejorado su seguridad en el escenario. Pidió controlar el vibrato, "porque se vuelve un poquito acelerado y tené cuidado con la letra e y la letra i porque lo estás haciendo muy nasal. La interpretación me encantó", terminó.

"Sofi, estoy tan feliz por ti", inició la jueza chilena. "Una excelente interpretación, me has sorprendido. Metiste matices, comparto con Joaquín lo del vibrato. Creo que ha sido una de tus mejores presentaciones", agregó.

Los jueces ticos le dieron un ocho cada uno de puntaje, mientras que la chilena le dio un nueve, para una calificación total de 33.

La energía subió con Karen Box. A sus 32 años, busca hacerse un nombre como Kailin Garibaldi, y en esta gala eligió el clásico Es mentiroso de Olga Tañón. Salió con fuerza, movimiento y garra. Su presencia fue de las que sacuden y no pasan desapercibidas, ya que además de su fuerza vocal, demostró su habilidad para bailar.

​"Karen, vea. La volaste. Este show que acabas de hacer, yo juraría que es lo que hacés todos los días de tu vida. Extraordinario, el raspadito, la afinación. Yo tenía ganas de bailar, te lo juro. Me pareció linda, muy justa... La disfruté", indicó Araya.

​"Mirá, me encantó de principio a fin. ¿Cómo hiciste para mantener la energía de principio a fin? Creo que verdad, un megashow", ratificó Yglesias.

Los jueces le dieron un 10 cada uno, mientras Myriam Hernández dio un ocho y Debi Nova un nueve de puntaje, para un total de 37 puntos.

Juan David Montero , de 13 años, llegó desde Pital de San Carlos con los nervios de la primera vez, pero con el corazón dispuesto a todo.





Interpretó Saturno de Pablo Alborán, en una presentación que conmovió tanto por su sensibilidad como por su madurez vocal. El niño de mirada tímida reveló una intensidad que pocos esperaban.

​"Te veo y me pongo a pensar en tus primeras presentaciones. Veo un gran cambio. Vas por muy buen camino. Me encantó tu interpretación. Solo escuché un poquito tu afinación en los graves, pero tu voz es maravillosa", indicó Nova y le dio nueve puntos.

​"Una canción maravillosa. Tu voz a mí me fascina. Para mi sí faltaron graves, quizá te quedaba muy baja. Se me hizo un poquito monótona... De todas formas, a mí me encanta, pero hay que seguir trabajando", agregó Hernández, quien le puso de calificación un siete.

Los jueces Araya e Yglesias coincidieron con un ocho de puntaje, para un total de 32 puntos.

Luego llegó Rosmery Navarro, con 19 años y un sueño claro: ayudar a su familia a través del canto. Desde Higuito de El Guarco, su voz ranchera se elevó con De mí enamórate de Daniela Romo. Cada verso fue una súplica contenida y una demostración del temple que la joven artista ha forjado en presentaciones de pueblo y fiestas familiares.

El tenor Yglesias dijo que "qué problema porque cada vez me gusta más como estas cantando" Destacó su compromiso con el programa, pese a su edad y ser la menor en la categoría "Adultos".

​"Has mejorado. Al principio tenías una voz nasal muy distinta la de arriba que la de abajo. Estoy sorprendida porque ya no, lo estás logrando... Hubo un momento de desafinación, pero a seguir trabajando", agregó Nova.

En total, recibió 32 puntos: nueve de Yglesias, ocho de Nova y Araya, y un siete de Hernández.

Alejandro Galarza, papá soltero e intérprete bilingüe, se adueñó del escenario con Antología de Shakira. Alejandro cantó como quien carga historia, ternura y orgullo. Dedicado de lleno a la música profesional, su interpretación fue una carta abierta al amor, al desamor y a la vida misma.

​"Yo siento que cantaste impecablemente la melodía. A mí me gustó mucho. Ojo, no se me acomode. A partir de ahora cualquier cosita que haga mal, vamos a ser más estrictos", subrayó Araya.

​"Alejandro a mí me encanta como tú cantas, tu puesta en escena. Te he, a lo mejor no dado las mejores calificaciones, peor creo que tienes todo para ser una estrella", agregó la jueza Hernández, además agradeció a Galarza por cantar temas de mujer, ya que encuentra autenticidad en la voz.

Joaquín Yglesias y Debi Nova le dieron un nueve, mientras que Marvin Araya y Myriam Hernández coincidieron con un ocho, para un total de 34 puntos.

Franciny Castillo, desde Paraíso de Cartago, volvió a conmover con su historia personal y su voz melódica. Tiene 28 años y canta en serenatas y en el coro de su iglesia.

En esta gala, interpretó Herida de la jueza chilena Myriam Hernández, con una intensidad vocal que conquistó a los jueces y obtuvo la primera nota perfecta de la temporada: 40 puntos.

Apenas se apagaron los ecos de esa interpretación, llegó Vivianne Juárez, de 12 años, desde Liberia. Vivianne interpretó When We Were Young de Adele con una madurez escénica impresionante. Su inglés impecable y su expresividad cautivaron al público en uno de los momentos más brillantes de la noche.

"Cuando escuché la nota aguda, pensé, ¿es en serio? Lo pegaste perfectamente. Disfruté demasiado tu presentación. Vas creciendo cada día más", agregó Marvin Araya.

El tenor Yglesias coincidió con Araya, felicitó a la liberiana por su interpretación y mejorías. En total, logró 35 puntos: nueve de los jueces ticos y ocho de la chilena.

Finalmente, cerró la gala Yeris Lobo, de 20 años y proveniente de La Rita de Guápiles. Yeris interpretó Cuando quieras, donde quieras de Dyango con un estilo romántico y elegante. Su voz grave y su porte calmo dieron al cierre un aire clásico, contrastando con la energía juvenil que lo caracteriza.

La jueza chilena destacó la capacidad del joven de interpretar notas agudas. "Cuando uno escoge una canción, hay que darle una intensión para hacerla crecer... Para encantar, tienes que jugar que el verso sea más coqueta", dijo para luego pedirle le cantara un pedacito de la canción "coqueteando".

"Me gustó esta reinterpretación coqueta. Me gusta que usaste el recurso del micrófono. A mí me encantó", agregó Nova.

En total, recibió 37 puntos: nota perfecta de Nova, nueve de los jueces y ocho de la jueza chilena.

Así terminó una gala que, más allá del talento, mostró la fuerza de los sueños. La segunda eliminación infantil dejó un nudo en la garganta, recordándonos que detrás de cada voz hay una historia, una esperanza y una valentía que se canta con el alma.

Siga este formato, los domingos a partir de las 7 p.m. a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX. Luego del concurso de canto sigue 'Estrellas Sin Filtro'.