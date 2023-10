NUE: El duro camino de Ana Laura Madrigal para aprender a valorar su talento

"Al inicio me sentía muy solita. Pasaba durmiendo, y tal vez los chiquillos iban y se reunían en un cuarto a ver películas, y yo no quería, no sé, era como un individualismo, ¿por qué? No sé, tal vez verlos a ellos todos en familia y uno no sentirse, tal vez, parte. Ya después se fue superando eso, y ya me acostumbré, ya me adapté un poco más", detalló.