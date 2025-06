Noche de alto voltaje: 'Nace una Estrella' define a sus finalistas en la undécima gala

El joven de La Rita de Guápiles mostró soltura, se movió con naturalidad por el escenario y mantuvo su afinación firme. La canción le permitió conectar con su identidad artística actual y reafirmó su perfil como intérprete versátil.

La jueza Nova confesó que se emocionó mucho, más por el reencuentro con su madre, la impresionó mucho la afinación e interpretación del tema y dijo que "esta es la magia de la música, darnos momentos así".

El tenor destacó el reencuentro con su mamá y dijo que “todo correcto, el agudo como tomar agua. Me hubiera gustado un poquito más en la parte interpretativa, pero igual extraordinario”.

Logró 37 puntos: calificación perfecta de Nova y un nueve de los otros expertos.

Juan David Montero se atrevió con Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, una pieza que, por su intensidad y dificultad vocal, representa un verdadero reto. Sin utilería, confió plenamente en su interpretación.

Su voz, aun en formación, navegó con esfuerzo las demandas de la canción, pero su compromiso con el escenario fue innegable. Mostró una faceta más intensa y emocional que en otras galas.

En la nota previo a su presentación, el niño sancarleño confesó que se sentía abrumado por los comentarios de Myriam Hernández y Marvin Araya, pero que daría su 100% "no para demostrarle a ellos que puedo, sino para demostrar al público mi talento.



​"Te escuchamos y tenés toda la razón. Mi amor, no tenemos duda del talento y la voz que tienes. Lo que queremos es que crezcas en interpretación. Pero créeme que hoy escogiste una voz digna de semifinal. No dejé de verte. No lo digo porque nos retaste", acotó Hernández.

​"Ojalá Dios hiciera posible que todos los artistas tuvieran la oportunidad de crecer con retroalimentación. Si no te hubiera dicho lo que te dije, no sé si hubieras hecho lo que hiciste hoy. Siempre tienes que ser tu más fiel crítico... A veces tenés alguien que te diga -póngale papá. Si usted no quiere que lo critique no se pare en un escenario. No es lo que la gente quiere que seas, es que seas lo que sos", indicó Araya.