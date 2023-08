'Nace una Estrella' renueva su formato con músicos y bailarines en vivo

"Este es un proyecto que se da en la necesidad de hacer más profesional el formato, y cuando realmente es que la persona se enfrenta a un escenario. Queremos que los participantes se entrenen con músicos reales y no con pistas para que el entrenamiento de la estrella sea más completo.

Un equipo de bailarines talentosos, conformado por Danilo Brenes, Ariana Herrera, Alhanna Morales y bajo la coordinación de Javier Acuña, se unirá a los participantes en el escenario. Estos bailarines cuentan con experiencia en programas como Tu cara me suena y Dancing With The Stars, e incluso Morales y Acuña han sido ganadores en DWTS.