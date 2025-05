“Mi carrera artística continúa”, dice José Martín Rodríguez tras expulsión de NUE

José Martín Rodríguez, conocido artísticamente como “MartinSon”, fue el eliminado de la gala de este domingo en Nace una Estrella (NUE). Con 35 años, el intérprete originario de San Ramón y vecino de Pozos de Santa Ana se convirtió en la quinta baja en la categoría de adultos y sexta eliminación de la temporada.

La producción del programa confirmó la salida de Rodríguez al final de una gala cargada de retos. Su nombre apareció junto al de su compañera Jessica López como los dos participantes con las calificaciones más bajas, al combinar el voto del jurado y el apoyo del público. Finalmente, López fue salvada por decisión unánime del panel de jueces, dejando a Martín fuera de competencia.

​“Bueno, esto es una competencia. Obviamente en esta gala de retos, cualquier error que tuviera iba a ser determinante. Yo al principio entré muy ansioso, se me fue la primera parte del tema y eso pasó factura", reconoció el artista tras su eliminación.

Rodríguez explicó que la ansiedad jugó un papel clave en su desempeño. El error en escena le costó caro, más aún bajo la evaluación del llamado “juez de hierro” que aunque para Martin en toda la temporada ha sido Joaquín Yglesias, en su última presentación este papel de exigencia lo tomó Myriam Hernández, quien le dio un cinco de puntaje

"Desde que me dieron los votos (del jurado) me fui para atrás. Tenía claro que iba a salir nominado. Mis colegas participantes son todos de muy buena calidad y sabía que no iban a cometer el error que yo cometí al principio, que se fue la primera parte de la canción. Lo sabía, lo sabía”, afirmó.