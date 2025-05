“Me confié mucho”, dice Juan David Montero tras caer al último lugar de la tabla en NUE

Los nervios y la falta de práctica le pasaron la factura a Juan David Montero, el talentoso sancarleño de 13 años, en la cuarta gala del concurso de canto Nace una Estrella (NUE).



En la tercera noche de competencia, Montero logró el primer lugar en la tabla de calificaciones en la categoría de “Niños” con 30 puntos, pero en la cuarta gala se “confió demasiado” y bajó siete respecto a su puntaje anterior.



En el último programa, el vecino de Pital interpretó Cómo mirarte de Sebastián Yatra y obtuvo 23 puntos de calificación.

"La verdad es que me siento triste, pero ansioso. Al mismo tiempo, siento felicidad. No sabría describir cuál es la emoción que ahorita está controlándome.

"Yo me confié mucho con la canción. La escuché un par de veces y después no quería. Mi mamá me decía: 'David, venga escuche la canción'. Yo le decía que para qué. Entonces creo que fue por eso", confesó.