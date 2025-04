Maribeth Rivas tras ser eliminada de NUE: “Esta experiencia me abre una puerta”

Con una mezcla de emoción, gratitud y esperanza, la joven cantante Maribeth Rivas se despidió del escenario de Nace una Estrella (NUE), tras convertirse en la primera eliminada de la sétima temporada del programa de canto de Teletica.

La participante, oriunda de Veracruz de Pital de San Carlos, dejó huella no solo por su carisma y perseverancia, sino también por la sinceridad con la que enfrentó los retos del concurso.



Maribeth, de 23 años, estudió Administración de Empresas, pero desde hace años su verdadera vocación ha sido la música. Aunque su paso fue breve, asegura que no se va con las manos vacías.

​En la primera gala, la joven interpretó Derroche y demostró su potencia vocal. Para la segunda noche cantó el tema Regresa a mí. Sin embargo, la elección de la canción se convirtió en un desafío inesperado. La joven confesó que no se sintió completamente cómoda con la pieza, en parte por la complejidad vocal, pero sobre todo por lo que representaba emocionalmente para ella.