Los altibajos que enfrentaron los concursantes de 'Nace una Estrella' en la segunda gala

"Nosotros somos músicos con instrumentos que no tienen repuestos y, sea como sea, tenemos que cantar y eso va a pasar muchas veces, hay que aprender a lidiar con eso y no bajonearse. Yo en todo momento dije: ‘Esta energía no me va a tirar al suelo para que el público no lo note ni los jueces tampoco’. Cuando terminó todo, me sentí agradecido con Dios y con mi garganta que respondió”, indicó el participante de NUE.