“Las lágrimas se me salieron”, confiesa Yeris Lobo tras reencuentro con su mamá

El participante de Nace una Estrella (NUE), Yeris Lobo, recibió una inesperada, pero muy agradable visita durante un espectáculo, el fin de semana, en su natal Guápiles.



Mientras la joven estrella de 20 años se presentaba en La Rita, su mamá, Eunice Quirós, se acercó y Lobo pudo dedicarle un tema: Hasta que me olvides. Según explicó él, tenían más de un año de no verse.

"La verdad fue una sorpresa que pasó de pronto, porque no sabía si ella llegaría. Fue un momento muy especial para mí, porque pude abrazarla y cantarle la canción en vivo. Las lágrimas se me salieron y fue muy conmovedor cantarle, ya que no sabía si la había escuchado en el programa", confesó Lobo a Teletica.com, este miércoles.

El semifinalista de NUE abrió su corazón en la quinta gala del formato, espacio en el que contó que su madre es alcohólica, que desde que él tiene cinco años lo dejó y ahora ella vive en las calles, producto de su adicción.

​"Pude cantarle de frente, y mi pueblo pudo ver nuestro reencuentro. No me quedaba más que agradecerle a ella, porque a pesar de su enfermedad y todo, le canté con todo mi corazón. "Porque sé que el vicio y demás son una enfermedad, y le agradecí, porque a pesar de todo, gracias a ella estoy donde he llegado", terminó Yeris.

Vea aquí el reencuentro madre e hijo:

Durante el concurso, Lobo contó que el año pasado, 2024, su madre estuvo muy grave producto de la epilepsia ocasionada por el mismo alcoholismo. Él sueña con que su mamá se recupere y poder “darle todo lo que merece”.

Este sábado no fue la primera vez que le canta Hasta que me olvides. Durante la gala memorable, Yeris le dedicó este tema de Luis Miguel, canción que escribió “El Sol de México” cuando su madre desapareció.



Luis Miguel no pudo cantarle a su madre porque ya había muerto, pero Yeris sí y agradece esta oportunidad de seguir compartiendo con ella. Pese a su enfermedad, él seguirá luchando por ella y por darle un mejor futuro.



Este domingo el joven limonense dará lo mejor de sí para llegar a la gran final de NUE.



