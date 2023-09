Las historias detrás de los participantes que debutaron en ‘Nace una Estrella’

La sexta temporada de Nace una Estrella (NUE) dio inicio este domingo y no solo mostró a un país 17 nuevos talentos, sino también la historia inspiradora de muchos de ellos.

​Madrigal cantó Pa’ ti no estoy de Rosana, un tema energético perfecto para inaugurar esta sexta temporada. Los jueces decidieron calificarla con 25 puntos.

Rowena Scott pasó de cantar escondida en su habitación al escenario del Estudio Marco Picado Oh the radio de Donna Summer. En su presentación la acompañaron los bailarines al ritmo de la música disco. Su puesta en escena dio como resultado 28 puntos.

El primer niño en cantar fue el pequeño Lucas Guerrero, pero que su tamaño no los engañe, con su gran voz interpretó Si nos dejan de Luis Miguel. Joaquín Yglesias halagó su seguridad y presencia. Logró sumar 26 puntos.

​Gómez ya había adicionado en la temporada anterior, no se dio por vencida hasta lograr clasificar. Tienen una situación económica difícil en casa y la pandemia dejó al papá sin trabajo estable y a ella le dio una fuerte depresión por el encierro de esa época.

Esta noche los jueces halagaron su voz y le dieron algunos consejos para no desafinar. Gómez cantó En cambio no de Laura Pausini y obtuvo 25 puntos.

El público se animó y empezó a aplaudir al ritmo de Yo no sé mañana en la voz del participante César Fuentes, quien reveló que es novio de la exparticipante de NUE quinta temporada, Franciny Quirós.

En la siguiente presentación, a cargo de Valery Álvarez hubo un lamentable percance. Al sufrir un virus respiratorio que le ocasionó una disfonía, la participante no logró completar La Cigarra .

A pocos segundos de haber comenzado, su instrumento no le respondió y esto desencadenó en lágrimas.

Sus compañeros rápidamente corrieron a darle ánimo. El presentador Edgar Silva explicó a la audiencia que Álvarez no cantó ayer en el ensayo para cuidar la voz.

​Dani Maro tiene 29 años, es oriundo de Desamparados, pero vive en Heredia, tiene un hijo, Samuel, quien es su mayor inspiración. Su género es reggaetón, pero hoy se retó e interpretó la balada Yo no me doy por vencido de Luis Fonsi, durante la semana estuvo afectado de la voz, pero esto no le impidió participar y obtuvo 25 puntos.