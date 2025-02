Las 10 canciones más interpretadas en las audiciones de ‘Nace una Estrella’

Han transcurrido once días desde el inicio de las audiciones para la sétima temporada de Nace Una Estrella (NUE), y más de mil aspirantes —100 cada día—han subido al escenario en busca de su gran oportunidad. Entre ellos, hay algo en común: muchas voces han apostado por las mismas canciones.

Los jueces del programa han revelado cuáles son los 10 temas más interpretados en los castings, desde baladas icónicas hasta himnos de desamor que han marcado a varias generaciones.

El puesto número diez lo ocupa una de las baladas más emblemáticas de la música latina, La Nave del Olvido de José José, tema que habla sobre el dolor de una relación que se desvanece, con una melodía nostálgica que ha perdurado a lo largo de las décadas como un himno del desamor.



La sensualidad característica de Alejandro Fernández ha llegado al Marco Picado, con su canción No lo beses. Este tema ocupa el puesto nueve en las canciones que más se utilizan para audicionar.



La legendaria canción de Whitney Houston I Will Always Love You, escrita por Dolly Parton, ha trascendido generaciones y llega a NUE. Con su mensaje de amor eterno, aunque con un toque de despedida, es la octava canción más usada.



Angel, en su versión de Jon Secada y el cover de Yuridia ocupan el puesto siete, y el tema de José José El triste, el sexto lugar en la lista de favoritos de los participantes.



La canción Ex de verdad de Ha-Ash es una reflexión sobre las rupturas sentimentales y los intentos por mantener la cordialidad con una expareja. Todos estos sentimientos han sido expresados en las audiciones de NUE, por lo que este tema ocupa el quinto puesto en las canciones más usadas.



Confieso, de Banda MS, es la cuarta canción del ranking, y la icónica balada de Sin Bandera, Entra en mi vida, ocupa el puesto tres.



En el segundo puesto, se encuentra un tema que ha servido de inspiración a cientos de concursantes: Creo en mí, de Kany García, un himno a la autoconfianza y la superación personal.

¿Y la más sonada de todas?

Entre risas, el tenor Joaquín Yglesias y el director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya, revelaron cuál es el tema que más se ha repetido en esta temporada, la que han llamado la "nueva Llorona" (haciendo referencia a la canción que más sonó en las audiciones de 2023).

Se trata de Tu falta de querer, de Mon Laferte, un himno del desamor que ha resonado con fuerza entre los participantes.



Recuerde que puede seguir estas audiciones desde este lunes hasta el 2 de marzo, a través de Teletica.com o el Facebook de Nace Una Estrella.