La emotiva dedicatoria que le hizo Jenny Gómez a su abuelita en su debut

"Cuando me puse a investigar la letra de la canción, me di cuenta de que Laura Pausini se la dedicó a su abuelita que había fallecido, entonces me acordé de mi abuelita que desde hace 10 años que empecé a cantar no me escucha, entonces esta canción yo se la dedico a mi abuelita.

"Esto es algo que me duele bastante, porque ella está presente, pero no me puede escuchar. Ella me dice: 'aunque no la pueda escuchar, yo sé que usted canta y estoy muy orgullosa de usted. Se ve muy bonita'", relató a Teletica.com.