¡La competencia sube de nivel! Así fue la intensa cuarta gala de 'Nace una Estrella'

El Estudio Marco Picado en Sabana Sur vibró con la cuarta gala de la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE). Quince participantes brillaron en escena en una noche cargada de emociones y propuestas visuales llamativas.

"Me encanta que tomaste el reto. Me encanta Es importante hacer baladas y ese es el trabajo en baladas: la precisión. No sé cómo te sentiste vos con el aire, como dijo Luis (Montalbert) - mae, ese es el brete", acotó Nova.

​"Es la primera vez que escucho la canción que no sea la original que afine tan bien... Hoy entraste en un reto de vos contra vos y lo hiciste muy bien", le dijo el maestro Araya.

Nova dijo que se creyó la interpretación. Le pidió cuidar el vibrato. Myriam coincidió con Debi y le solicitó no alargar tanto las notas. Esta interpretación al estilo de Nodal obtuvo 28 puntos : Hernández le dio un 6, Araya y Nova coincidieron con 7 mientras el tenor le puso un 8 de calificación.

Mientras algunos talentos siguen demostrando su mejoría, otros no han logrado conquistar el corazón de los jueces y de los televidentes en casa. Estos dos factores fueron considerados, una vez más, en la tercera eliminación de la temporada.

"No sé qué le sacaron, pero lo dio todo. No escuché una nota desafinada en la canción. Creo que la gente no sabe lo difícil qué es cantar y bailar. L o hiciste muy muy bien", le dijo el tenor Yglesias.

Marvin Araya dijo que lo único que le falta es cantar Iron Maiden. En total, el mayor en competencia recibió 27 de calificación: Yglesias le dio 8, Araya y Nova coincidieron con un 7, mientras la chilena Hernández le puso un 5 de puntaje.

Verónica Quirós interpretó Disfruto de Carla Morrison, rodeada de árboles altos y humo bajo. Su presentación, llena de dulzura y vulnerabilidad, conquistó al panel de expertos, quienes calificaron la presentación con un 31 de calificación: los jueces ticos le dieron un 8 cada uno, mientras Myriam Hernández le puso 7 de 10 puntos.

​"Verónica escogiste una canción preciosa. A mí me fascina. Me encanta tu actitud corporal, gestos. Te ves guapa, atractiva. Tienes la mala suerte tienes una voz parecida. Yo cuidaría el hecho de escoger canciones similares a tu voz. Variar para que no suene como imitación. Estamos en concurso, tienes una hermosa voz, pero solo eso", dijo la reconocida artista Hernández.

Nova destacó que el reto es "encontrar tu voz", pero le pide buscar canciones que no sean tan iguales a su voz.

La novena presentación fue de Alejandro Galarza, el hombre de 33 años que interpretó She will be loved. Con su voz cálida y conexión emocional, demostró por qué sigue ganando espacio en la competencia.

El maestro Araya dijo que estaba esperando el falsete. "Lo lograste. Vas pa´lante y te va a salir perfecto. Nunca más digas que estás enfermo, pero bien, muy bien, está bonito", acotó.

​"A mí lo que me gusta es que tiene una homogeneidad al margen que hoy hizo algo en inglés. Me gusta cómo enfrenta la voz media, el agudo y el falsete. Creo que lo logras bien", dijo Hernández.

Yglesias agregó que le gustó el cambio de la voz a Adam Levine (vocalista de Maroon 5) a Alejandro. El josefino- ramonense recibió 7 puntos de Joaquín y Hernández, mientras de Araya y Nova le otorgaron 8 de puntaje, para un total de 30 puntos.



A sus 13 años,impactó con, arropada por un escenario con árboles secos, velas y una tarima que resaltaron su propuesta pop. Pese al inicio del tema se equivocó y repitió un verso, logró disimular su error.los jueces le dieron 7 puntos, a excepción de Yglesias, quien le dio 6 de puntaje.

​"Me gustó mucho mucho. Cuando hagas la nota aguda, relajá la carita. Eso no te ayuda a llegar a la nota. Te recomiendo practicar frente al espejo. Y lo otro es no descuidar el final de las frases. Eso es. Lo demás me gustó mucho", dijo Nova.

Luego del comentario de la jueza tica, la niña rompió en llanto, la razón: su error al inicio del performance. Debi la felicitó por lograr "maquillar ese error", a lo que el maestro Araya coincidió y aprovechó el espacio para felicitar a la banda, que se acomodó a la perfección a la melodía.

​"Hiciste lo correcto hasta que se acomode el tren. Ya cuando el tren se acomoda, vas sobre ruedas", indicó Yglesias. Joaquín la felicitó, ya que aunque se equivocó al inicio de la canción, logró sacarlo de la mejor manera. Le pidió sacar un poco "la voz de pecho".

José Martín Rodríguez, políglota y cantante de 35 años, fue el undécimo en escena con Mientes tan bien. Su presentación incluyó esferas con luces colgantes y humo bajo, elementos que acentuaron la intensidad de su interpretación, que fue calificada por los jueces con un 30.

Hernández, quien le dio un 8 de puntaje, le solicitó cuidar "no enviar la voz hacia atrás" y hacer una voz media, pero "me encantó". Nova dijo estar de acuerdo con Myriam.

"Me encanta el color de tu voz. Me gustaría verte con un poco de descontrol, que no te dé miedo no pegar la nota. Ya la voz la tenés manejada. Date el chance de experimentar", agregó Debi y le otorgó un 8, al igual que el maestro Araya. Joaquín Yglesias fue quien dio la calificación más baja en esta presentación: un 6.

En el puesto 12, el pequeño

de solo 10 años, interpretó

.

La jueza chilena destacó que es una canción muy difícil por el tono de voz de Cristian Castro, aunque hubo algunas desafinaciones. Pidió controlar la respiración y buscar canciones más adaptadas a su voz.

​"Sí Santi, concuerdo con Myriam. La canción hubo que hacerle toques para que se adaptara, porque el registro vocal de Cristian Castro es una bestialidad. Quiero escucharte en una canción en que te sintás cómodo con tu registro. Cuando te vas tan abajo con la voz, exigís mucho a tus cuerdas y desafinas", agregó el tenor.

El menor en competencia recibió 26 de calificación: Nova y Araya le dieron 7 puntos cada uno, mientras que Yglesias y Hernández le pusieron un 6 de 10 posibles puntos.

La presentación número 13 llegó con fuerza gracias a Jessica López, vecina de San Sebastián, quien interpretó I wanna dance with somebody acompañada de cuatro bailarines. Su energía y perseverancia —ha audicionado cinco veces— se sintieron en cada nota.

Nova la felicitó por la complejidad de la coreografía y el tema, pero le sugirió "dosificar el vibrato", ya que no le hace falta. Araya se limitó a decir que le encantó y le dio 8 puntos, al igual que Debi y Marvin. Myriam Hernández, quien ha sido más exigente en esta gala, le puso 7 de calificación, para un total de 31 puntos.

El penúltimo turno fue para Maximiliano Cruz, de 11 años, con una potente versión de Sweet child of mine. Su amor por la aviación y el ukelele se entrelazan con una presencia escénica que crece semana a semana.

El tenor comentó que le gustó el "vibe roquerito" y la voz aterciopelada del niño. Hernández le agradeció salirse de su estilo y aceptar este reto, pero confesó que le gusta escucharlo más con canciones con las que se sienta cómodo y que sean su estilo. El panel le dio 28 puntos: Yglesias y Nova un 7, Araya un 8 y Hernández un 6.

Finalmente, Franciny Castillo, de Paraíso de Cartago, cerró la gala con Él me mintió, acompañada de cuatro llamas que encendieron simbólicamente el cierre de una noche mágica. El performance fue calificado con un 31, de 40 puntos. Los jueces ticos le dieron 8 puntos cada uno, mientras que Hernández le dio un 7.

"Wow Franciny. Estoy muy impresionada. Habían cuatro llamas en el escenario pero tú eras la más brillante. Todo, me encantó, 100 puntos", dijo Debi.

"Otra vez me dejaste sin palabras. Fue tan intenso que uno dice, eso es un 'show'. Es como ir a la Vegas y escuchar a un cantante profesional", acotó el maestro Araya.

La competencia avanza con un nivel cada vez más exigente y las emociones a flor de piel. El talento de esta nueva generación, desde niños hasta adultos mayores, sigue conquistando al público costarricense.

