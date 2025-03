Juan David Montero sobre NUE: “Representar a San Carlos es una responsabilidad”

Juan David Montero Segura, un talentoso niño de 13 años, originario de Pital de San Carlos, Alajuela, está cumpliendo su sueño al participar en la sétima temporada del programa Nace una Estrella (NUE). Su travesía hasta este punto no ha sido sencilla, pero gracias al apoyo incondicional de su familia y su comunidad, ha logrado avanzar en el proceso.



Desde el momento en que recibió la noticia de su ingreso al programa, la emoción fue indescriptible.

​"Fue la cosa más hermosa del mundo. Todo el mundo empezó a pegar brincos y a gritar, hasta las lágrimas subieron ese día. El momento en el que me dijeron que estaba dentro del programa fue lo más bello que he experimentado en mi vida", contó a Teletica.com.

Para poder asistir a las audiciones, Juan David y su familia enfrentaron grandes desafíos económicos. Recolectas y rifas organizadas por sus seres queridos y su escuela permitieron reunir los fondos necesarios. Su madre, Gaudy Segura, destacó la importancia del apoyo recibido.

Ahora que forma parte del programa, su vida ha dado un giro importante. De hecho, su familia contempla mudarse a San José para facilitar su participación en las actividades de NUE. Mientras tanto, su educación continúa gracias a la colaboración de su maestra, quien le envía material de estudio en formato digital para que no se atrase en la escuela.



Montero, quien se siente más cómodo interpretando baladas pop y rancheras, reconoce que el camino en NUE estará lleno de retos.

​"Cantar en inglés es un miedo gigante para mí. No lo hablo, no lo entiendo y ni siquiera me gusta escucharlo. Me aprendí una canción de Adele, Hello, y tardé más de un mes en memorizar solo la mitad", confesó.