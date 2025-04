Jessica López sobre estar en "zona de riesgo" en NUE: "Fue el susto de mi vida"

Jessica López, participante de la séptima temporada de Nace una Estrella (NUE), vivió una de las noches más tensas de su paso por el programa. La vecina de San Sebastián fue una de las artistas que menos votos recibió del público en la segunda gala de eliminación, lo que la colocó en la zona de riesgo junto a su compañero Albin Fernández.

Sin embargo, gracias a la decisión del jurado, López, de 34 años, fue salvada y permaneció en la competencia, mientras Fernández, conocido como “La ardilla”, quedó eliminado.

​"Tenía el corazón a mil por hora, fue el susto de mi vida. Creo que es un factor que me ha afectado, todo lo que han dicho de mí al inicio, de ser una chica experimentada que ha tenido años en la música y creo que tengo años en esto, pero aquí sigo aprendiendo. Si tengo años en eso es porque lucho constantemente, no es fácil vivir de la música aquí en Costa Rica", comentó López en 'Estrellas Sin Filtro'.

Durante la gala del domingo, interpretó Hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán. La jueza costarricense Debi Nova le recomendó cantar el tema “un tono más arriba”, mientras la chilena Myriam Hernández coincidió y la animó a "meterle un toque más roquero a los cierres", consejo que López puso en práctica en vivo.

Con esta presentación, obtuvo 29 puntos: 8 puntos de Luis Montalbert-Smith y 7 puntos de cada uno de los otros tres jueces. Su calificación la dejó en la mitad de la tabla, pero en NUE la decisión final depende del voto del público, no de las notas del jurado.

Pese a estas puntuaciones, la elección del público es indispensable, ya que los puntos de los jueces no determinan quién se va del programa, solo son una referencia para que el público desde casa sepa por quién votar.



Ahora López requiere su apoyo para seguir en competencia, ya que el próximo domingo también habrá eliminación.



La mujer finalizó su intervención diciendo que está en NUE "para que la gente me conozca" y que una muestra de lo importante que es el formato para ella es que audicionó cinco veces para el programa.



​Siga este formato los domingos a partir de las 7 p. m., a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX. Y no olvide votar por su estrella favorita a través de los canales oficiales.