Jessica López reacciona a los comentarios de la jueza Myriam Hernández en NUE

La participante de Nace una Estrella (NUE), Jessica López, reaccionó a los comentarios de su "jueza de hierro", Myriam Hernández, luego de casi ser eliminada de esta temporada en la gala siete.

López quedó en los últimos lugares de la tabla que pondera el apoyo del público y las calificaciones del jurado, aunque al final quien se despidió de la competencia fue José Martín Rodríguez.



Es la segunda vez que la artista queda en zona de riesgo, pero dice que agradece estos espacios porque la retan y la motivan a seguir.

​"Estar nominado siempre da nervios. Se le pasan a uno un montón de pensamientos por la cabeza, pero aquí estamos, aquí seguimos.

"Mi canción fue una canción difícil ('Me nace del corazón' de Juan Gabriel).. Sé que en algunas partes me desfasé de la canción. Es un género que no domino y me sacó de la zona de confort. Esa era la idea, ponernos esos retos grandes", acotó.