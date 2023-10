Jeremy Solís reconectó con familiares gracias a su presentación

“Después de la presentación del domingo de Jeremy, me escribieron personas y familiares que nosotros no conocíamos por Facebook. Me pedían información de mi mamá, o sea de la abuelita de él, y entonces hicimos un grupo de familiares, hay gente de Grecia, Sarchí… descubrieron que era bisnieto de doña Ángela, la señora a la cual él le hizo el homenaje. Entonces ahora está recibiendo apoyo prácticamente de toda la Zona Norte a través de esa presentación que él hizo, las personas se dieron cuenta que él es su familia”, narró Amador.