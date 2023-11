Jenny Gómez sobre reto de eliminación: “Hice ese gesto porque sabía que lo hice mal y me molesté”

"Hice ese gesto (de molestia) porque sabía que lo hice mal y me molesté, dije '¡puchica!', porque era la segunda oportunidad y no la aproveché", indicó Gómez al referirse a ese momento.

Explicó que la situación se volvió difícil al sentir la garganta seca y enfrentar una dificultad inesperada: "En el segundo reto, tenía la garganta seca, se me atravesó algo ahí, no lo pude hacer bien, y yo ya sabía desde ese momento la decisión del jurado. Esto porque dijeron que el que se equivocara se iba a ir".

"Dejando de lado toda la crítica negativa de la gente, me llevo el aprendizaje de los profes, todos los consejos, y que ya soy parte de la familia de Teletica, así que yo sé que se siguen abriendo puertas y oportunidades", manifestó.

La joven se despidió con agradecimiento y optimismo: "Sinceramente, estoy feliz de haber llegado a casi dos galas de la final. Estoy agradecida con la producción, por toda la gente que creyó y votó por mí. NUE me deja amigos, me deja gente que veo como familia, me deja muchísimo aprendizaje y muchas puertas se abrieron para mí y ojalá lograr aprovechar todas las oportunidades".