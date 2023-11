Jenny Gómez fue eliminada al iniciar la décima gala de NUE

Tras una semana de descanso y tratamientos médicos, la vecina de Cariari se mejoró y en esta gala sí pudo cantar en el reto la canción Sola otra vez (versión en español de All by myself de Celine Dion). Por su parte, el oriundo de Pavas decidió interpretar en el reto, Ya lo sé que tú te vas de Juan Gabriel.