Jeff-On: "Hubo una campaña de medios fuerte en contra de mí"

“La situación económica en Venezuela estaba muy difícil. Yo estaba ejerciendo mi carrera de ingeniero químico, pero no llegué al año de trabajar en una empresa de cosméticos porque mi salario no alcanzaba para comprar nada. Así que estaba buscando la manera de irme. Mi razón de migrar estaba enfocada en mi carrera como ingeniero, no tanto por la parte musical. Entonces empecé trabajando acá como profesor de ciencias y tocando puertas, para ver si se me abrían mejores oportunidades de empleo, pero nada. Mi historia siempre ha sido de sacrificios y de logros a medias, y eso me desanima, pero a la vez me motiva a aspirar al próximo logro", contó el joven.