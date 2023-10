James tras romper en llanto en media presentación: "No me arrepiento"

"Es una canción que trae muchos recuerdos en mi vida. La verdad que no me siento arrepentido de hacerlo. Si me deja una enseñanza de no utilizar mi corazón, pero tal vez ellos no reconocen que apenas es porque apenas vengo conociendo los reflectores, las cámaras y tal vez no puedo controlar profesionalmente mi corazón como algunos de mis compañeros que ya son profesionales y yo aún no. La verdad me siento muy satisfecho y ojalá que ellos escuchen esto", señaló el vecino de Pavas.