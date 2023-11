Gustavo Marín: el joven que soñó con dejar a Desamparados en alto y lo logró

“Vengo de un barrio donde la gente dice que ahí no hay talento, que solo hay drogas. Y la gente no espera que en algún lugar de Desamparados haya jóvenes que sí luchan, no por las drogas, sino por lo que los apasiona. Yo siempre dejo en nombre de Desamparados en algo para que todos los jóvenes que me vean digan: ‘Si él pudo, ¿por qué yo no?’”, comentó Marín.