Gala de doble eliminación despidió a James Angulo y Jenny Gómez

"Estoy muy contento, porque algo que me llevo de NUE es que yo entré siendo un niño, que no tenía la capacidad de enfrentar todo lo que requiere ser un artista. NUE me dio la madurez. Yo seré el mejor intérprete que ha tenido este país. Yo voy a ganar un Grammy por Costa Rica", comentó el joven vecino de Pavas.