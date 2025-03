"Este es mi sueño": Santiago Abarca, la voz más joven de ‘Nace Una Estrella’

En medio de miles de audiciones y talentos emergentes, un niño de voz dulce, sonrisa contagiosa y sueños firmes se ganó un lugar en la sétima temporada de Nace Una Estrella. Su nombre es Santiago Abarca, tiene apenas 10 años y representa a Desamparados con orgullo.

En una conversación con Teletica.com, el menor de esta temporada confesó que, desde el primer momento en que supo que fue seleccionado, su emoción fue imposible de ocultar.



Santi, como lo llaman sus seres queridos, cursa quinto grado de escuela y encuentra en la música su forma más sincera de expresarse. Su amor por el canto se refleja en los géneros que interpreta con soltura: desde reguetón y boleros hasta rancheras y banda. Incluso le dedicó una serenata a su mamá con la canción Canto a la madre.

Pero no camina solo. Agradece el apoyo de su familia, especialmente de su abuela materna, a quien llama cariñosamente “Tita”.



Más allá de su talento vocal, Santiago también es músico. Toca la trompeta desde hace casi tres años y forma parte de la Banda Municipal de Desamparados.

​"Ahí me enseñaron todo lo que sé", relató. Con tantas actividades, organiza su tiempo de manera estratégica: "Le voy a decir a la maestra que los días que falte me mande trabajos extra para no perder el ritmo".

Aunque confiesa que le intimida un poco cantar en inglés, eso no le impide disfrutar cada momento junto a sus compañeros. Ser el menor del grupo ha sido una experiencia única, señala, y dice que se ha sentido acuerpado por los otros participantes.



​"Se siente bonito porque toda la atención me la dan a mí. Me preguntan cómo estoy, me abrazan y todo. Me dicen que soy bien cute", contó entre risas.