“Es mi sueño estar en el escenario”: Maximiliano Cruz reconoce que NUE cambió su vida

De cara a la eliminación de este domingo, el niño Maximiliano Cruz, participante de Nace una Estrella (NUE), conversó con Teletica.com y aseguró que su experiencia en el programa es algo que le cambió la vida por completo.

“Yo nunca me imaginé entrar, aunque siempre había querido. Entonces, cada momento, cada segundo, cada milisegundo, he disfrutado realmente con mis compañeros, con la producción. Esta experiencia de NUE ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida”, indicó.

Tras la pregunta de si le preocupa abandonar la competencia en la próxima gala, dijo que es triste, ya que está consciente de que él podría ser uno de los eliminados, pero que siempre confía en sus cualidades. Si llegara a irse, agregó, “estaría completamente agradecido” con la producción.

A estas alturas de la competencia, “Maxi” reconoce que el ambiente es bastante tenso, pero, a pesar de eso, lo disfruta intensamente.

En la última gala mostró seguridad ante los jueces y reveló que nunca ha tenido problemas con ninguna canción, entonces por eso siempre se ha sentido cómodo. Ahora solo espera que esa seguridad se siga “apoderando” de él para la gala de este domingo.

“Estoy ensayando mucho, preparándome, tanto de manera interpretativa como de manera vocal. Pues sí, ensayando mucho, escuchando mucho la canción, la letra, haciendo ejercicios, cuidándome la voz, la garganta. Esa es como mi manera de cuidarme y prepararme para la gala”, acotó el niño.

El voto del público es indispensable para que los participantes se mantengan en competencia, ante esto, “Maxi” hace un llamado a sus seguidores para que no lo abandonen.

“Por favor, voten por mí, les agradecería mucho que utilicen el #MaxiNUE porque realmente no me quiero ir de esta competencia. Es mi sueño estar en el escenario y quisiera seguir en la competencia”, dijo.

Con respecto a la canción que interpretará por la noche, el cantante reveló que es un tema que dedicará a su hermano: “es una canción muy bonita porque sí es dedicada para mi hermano y sería como un poco de pop, yo creo”.