Entre lágrimas, Santiago Abarca se despidió de NUE: “Fue un sueño hecho realidad”

Santiago Abarca, el concursante más joven de Nace una Estrella (NUE) sétima temporada, se despidió este domingo del programa tras una emotiva semifinal que lo mostró en dos facetas distintas, pero igualmente encantadoras: primero con una interpretación melancólica de Me muero, de Carlos Rivera, y luego con la energía popular de Secreto de amor.

Con solo 10 años, el pequeño, oriundo de Patarrá de Desamparados, logró posicionarse entre los finalistas infantiles del reality de Teletica, sorprendiendo por su carisma, su entrega y su madurez artística.



La noche de eliminación fue intensa. Santiago compartió la zona de riesgo con los otros dos niños en competencia y, finalmente, el panel de jueces decidió que era momento de cerrar su participación. Pese a la salida, Abarca se mostró agradecido y muy emocionado por lo vivido.

​“No creía llegar a la semifinal. Me siento muy feliz de haber estado aquí, de haber llegado tan lejos, y esto para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo veía en el tele y decía: ‘Yo quiero estar allá algún día’ y hoy por hoy, aquí estoy”, expresó con sinceridad y una sonrisa que conmovió a más de uno.

El niño, apasionado por el reguetón y las rancheras, también compartió un mensaje que le dejó marcado Myriam Hernández, con quien tuvo un encuentro especial tras su salida.

​“Myriam me dijo que siguiera cantando, que yo tengo un carisma muy bonito y, como nos contó cuando nos reunimos, ella aunque fue a un montón de programas, no ganó, y hoy es una calidad de cantante. Que creía en mí y me quiere mucho”, narró con orgullo.