En un escenario nació el amor: La historia de Franciny y César

“César me apoyó mucho, porque yo estaba comenzando, él me contrató para un evento y ahí empezamos a trabajar juntos. César me ha enseñado mucho el gremio y aprender a manejarme. Ser cantante no es solo cantar bonito, sino administrar una agenda, saber tratar con los clientes, entre otras cosas. Y yo siempre le agradezco eso a él”, acotó Quirós.