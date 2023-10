El Caya sobre la salida de su hija: "Lo que piensen cuatro personas no le va a cambiar la vida"

“Yo le falté en el sentido que por el trabajo me tocó jugar en otros países y a veces no estaba, pero yo soy una persona que los va a llevar, a recoger, de hecho, me retiré por eso mismo, porque quería más tiempo en familia. Ahora, gracias a Dios, ellos ven el esfuerzo que uno hizo y que mi hija me lo cante, me lo diga, es una satisfacción muy grata”, señaló "El Caya".