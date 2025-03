Edgar Silva sobre NUE: “Me preguntaron si quería volver y, de inmediato, dije que sí”

El periodista y presentador Edgar Silva regresa a Nace una Estrella (NUE), uno de los formatos más queridos por el público costarricense.

Silva, quien ha estado en todas las temporadas del programa, expresó su entusiasmo por volver a la pantalla con un espacio que considera inspirador y que sigue teniendo un gran impacto en la audiencia.



“Muy contento de que el canal haya vuelto a poner los ojos sobre este formato, que a mí me parece que es uno de los más esperados por el público. A la gente le gusta cantar y ver a las personas superándose. Creo que el programa, esencialmente, es eso: historias de superación de 10 o 15 personas que ven en el canto una manera de ser mejores personas, mejores artistas”, comentó el comunicador.

Silva destacó que estos programas no son solo entretenimiento, sino que también pueden dejar enseñanzas.

​“A veces la gente lo ve nada más como un programa de entretenimiento, pero yo sí creo que estos programas pueden ser aleccionadores. Me encanta la idea de que el formato vuelva a tener presencia en la pantalla”, afirmó.

Sobre su retorno al espacio, Silva explicó que la propuesta llegó desde el año pasado, mientras participaba en Mira quién baila (MQB).

“Desde finales del año pasado, cuando estaba terminando 'Mira quién baila', en noviembre, ya estaba enterado de que existía la posibilidad de que el programa volviera a la pantalla. Ahí fue cuando me avisaron”, agregó.

​“La planificación comienza de manera tan anticipada para estos proyectos que me dijeron que tenían la intención de volverlo a hacer y que contaban conmigo.

Para esta nueva temporada, Silva no estará solo en la conducción. Junto a él estarán las exreinas de belleza Lisbeth Valverde y Johanna Solano.

Agradecido

Para Edgar, el cariño del público es un motivo de gratitud.

​“Yo te lo resumo en gratitud, en primera instancia: gratitud hacia el público, que me sigue ofreciendo su beneplácito de verme trabajar, de acompañarles para facilitar el trabajo de estos artistas jóvenes. Gratitud también hacia el canal, que a pesar del tiempo sigue confiando en mí”, expresó.

Además, destacó que su papel en el programa es ser un facilitador del proceso.

​“Yo siempre he dicho que en este tipo de proyectos, en realidad, se trata de llegar a ser un colaborador de la producción para que todo fluya tal y como ellos lo han pensado. Me complace mucho que tanto el público como el canal vean en mí a una persona con quien se pueda trabajar fácilmente, de buen trato hacia las personas, y creo que con eso es con lo que me tengo que quedar”, señaló.