Dúos, solistas y un adiós: así se vivió la novena gala de 'Nace una Estrella'

El escenario del Estudio Marco Picado brilló este domingo en la novena gala de Nace una Estrella (NUE), programa que ya entra en su recta final con tres cuatro galas restantes.

Diez participantes subieron dos veces al escenario —una en solitario y otra en dúo— demostrando que están dispuestos a darlo todo por un lugar en la gran final. La noche culminó con una eliminación que dejó lágrimas tanto dentro como fuera del escenario.

Al final de la noche, el veredicto llegó: Jessica López fue la eliminada. Su eliminación causó sorpresa, ya que había mostrado crecimiento sostenido y una sensibilidad interpretativa única.



Verónica Quirós, López, Alejandro Galarza y Karen Box fueron los cuatro participantes en zona de riesgo. Estas estrellas quedaron de últimos en la tabla acumulada entre calificaciones de jueces y votos del público, aunque la decisión final la tuvo el panel de expertos.



Pese a que esta luz fue apagada, 10 siguen brillando y darán todo para ganar el premio de $15.000 en categoría "Adultos" y $7.500 en categoría "Niños".

​Una gala de contrastes

La noche la abrió Yeris Lobo, el carismático joven de La Rita de Guápiles, con Cara de niño. Acompañado de bailarines y su característico estilo fresco, volvió a conectar con el público, aunque algunos comentarios apuntaron a que le faltó fuerza vocal. En total, recibió 35 puntos: nueve de cada juez tico (Debi Nova, Joaquín Yglesias y Marvin Araya) y ocho de Myriam Hernández

La jueza internacional Hernández dijo que le gustó mucho, pero su fuerte no es bailar. "Solo que los movimientos sean más naturales, no tan aprendidos. Pero me encantó", acotó. Por otra parte, el juez Araya indicó que "me dan ganas de llevarte conmigo a cantar salsa". "Los cantantes de salsa deben estar diciendo en la casa, qué cantante más talentoso", agregó el director de la Orquesta Filarmónica.

Karen Box, quien se perfila cada vez más como Kailin Garibaldi, demostró que su experiencia en eventos privados le ha dado tablas: su interpretación de Tu dama de hierro fue potente, con una escenografía que evocó glamour y nostalgia.

El tenor Joaquín Yglesias expresó que le gustó la potencia de la voz de la sancarleña y le dio un nueve de calificación, al igual que Debi Nova y Marvin Araya.

​"Nos contagiamos de ese fuerzón. Qué linda tu presentación. Yo te veo claramente en este nivel de mujer poderosa... Felicidades, a mí me encantó", acotó Nova.

La jueza Hernández calificó la presentación con un ocho, para un total de 35 puntos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el primer dúo de Rosmery Navarro y Jessica López con Detrás de mi ventana. Ambas mujeres, con historias distintas, pero potencia vocal similar, ofrecieron un número lleno de dramatismo y precisión técnica.

​"Me gustó mucho. Son dos voces diferentes, pero me encantó el acople que tenían. Sacaron muy bien la tarea, muy bien", dijo Araya.

​"Para mí es difícil calificar un dueto. Ambas tienen distintas voces y maneras de llevar la canción de manera distinta... Creo que fue un dueto muy bien construido. Felicitaciones para ambas", subrayó Hernández.

En total, recibieron 36 puntos, puntaje que aplica para ambas.

Verónica Quirós, que ha ido creciendo gala tras gala, ofreció una interpretación emocional de Killing me softly with his song,

​ "Me encantó, te sentí muy relajada...", dijo Nova, quien mantuvo una sonrisa durante toda la presentación.

​"Me encantó, coincido con Debi, moverte un poquito más. Pero esto es lo tuyo. Lo hiciste increíble", indicó el tenor.

La presentación fue calificada con 34 puntos: nueve de cada juez tico, y un siete de Hernández.

Los niños también dieron de qué hablar. Juan David Montero, con apenas 13 años, emocionó al público con Tardes negras, mostrando una madurez vocal notable.

La jueza chilena dijo que le gustó, pero no lo sintió cómodo y que la canción no era su estilo, por lo que le dio un siete de puntaje.



​"Me gusta mucho tu voz. Sos muy emocional, tenés que entender que sos un actor escénico, tenés que convencernos de que es fácil... Desde aquí sentíamos una cortina que no nos deja ver al artista. Quiero verte, quiero ver la música", agregó Araya.



Los otros tres jueces le dieron ocho puntos, para un total de 31 puntos.

La magia de Disney y Aladdin llegó al Marco Picado con el dúo infantil de Santiago Abarca y Vivian Juárez, quienes al ritmo de Un mundo ideal conquistaron al público y jueces.

​"Vos Vivi, voz lindísima. Pensé que Santi iba a quedarse abajo, pero en eso destapaste. Muy bien", ratificó el tenor.

La jueza Nova confesó que esta canción es el tema favorito de su hija, por lo que la interpretación le sacó las lágrimas. Los felicitó no solo por la interpretación, también por el compañerismo. En total, recibieron 36 de 40 puntos.

Rosmery Navarro volvió a subir al escenario con una sentida interpretación de Así no te amará jamás, que dejó en silencio al estudio por unos segundos tras el último acorde.





​"Me gustó muchísimo. Tomaste unos riesgos. Qué dicha que le hiciste caso a Myriam, porque verte ahí nos tenías a todos impresionados",

La jueza Hernández confesó que para ella cantar con pedestal es un reto, que por eso se lo pidió a Rosmery y que lo logró "sensacionalmente". En total logró 38 puntos: 10 de Yglesias y Nova, nueve de Hernández y Araya.

Alejandro Galarza hizo vibrar el estudio con Viva la vida de Coldplay, una apuesta diferente que refrescó el repertorio masculino de la noche. Recibió 34 puntos: nueve de Araya y Nova, ocho de Yglesias y Hernández.

​"Me encantó la puesta en escena. Alejandro me encantó tu energía, la rítmica. Un poquito de afinación, eso fue lo que me faltó", dijo Nova.

Yglesias coincidió con Nova y le pidió más fuerza en el falsete.

La fuerza interpretativa y vocal se consolidó con el dúo Querida, de Juan David Montero y Karen Box, en una combinación inusual que funcionó por contraste: él, tierno; ella, apasionada.

La jueza internacional dijo que le gustó la puesta en escena, las voces y "fue muy bonito lo que lograron". Pidió dosificar las voces, ya que ambas son muy fuertes.

Araya describió sus voces como "dos cañones de sonido". Pidió descansos y "matizar" un poco más. El performance fue calificado con 34 puntos.



Jessica López volvió a presentarse con Con los ojos cerrados, al estilo de Gloria Trevi.

​"Yo lo hiciera hecho con más dinámica. Creo que todos están tirando mucho. Le hubiera dado más contraste, aun así me gustó mucho", dijo Yglesias.

​"Jessica coincido con Joaquín. A mí me gustó. Te felicito por asumir este reto porque la verdad es que da mucho miedo. Hubo algunas cositas de afinación, pero eso fue lo que yo sentí", ratificó Nova.

La presentación recibió 34 puntos: nueve de Yglesias y Nova, ocho de Araya y Hernández.

Franciny Castillo interpretó El amor coloca de Mónica Naranjo, en su primera presentación de la noche.

​"Hoy están todos cantando a full con la calidad de la voz. La canción me encantó. Lo hiciste maravilloso. Estamos a nada de la final, deberíamos buscar una canción que sea diferente, no es el que más fuerte cante. Quisiera como escuchar, estar tranquilo que ustedes saben que van para la final. Cualquier errorcito cuesta", subrayó Araya.

Hernández dijo que lo hizo bien, que le encantó escucharla en una versión más pop. Pero quería emocionarse de principio a fin y sentirse alerta, por lo que le dio un ocho de puntaje, al igual que Yglesias y Araya. Nova le dio un nueve, para un total de 33 puntos.



Verónica Quirós en su dúo con Alejandro Galarza en Bésame mostró su romance y química.

​"Muy bien, bonito. Alejandro cuando uno inicia una canción hay que tener un poco más de ímpetu, está descolocado. Es algo muy técnico. Verónica, tenés una articulación muy rica, natural, pero hace falta porque se vuelve balbuceo y a veces no se entiende", expresó Yglesias.



Nova coincidió y dijo que "hubo problemas de afinación grandes". En total, recibieron 28 puntos.

Santiago Abarca puso a todos a bailar con Caraluna, acompañado por un colorido fondo y luces de estrellas.

Logró 33 puntos de 40: nueve de Yglesias y ocho de los otros tres jueces.

​"Santi, otras veces has estado muy desafinado, pero hoy, lo resolviste muy bien. Arreglaste la melodía y saliste adelante. Reconocer el talento que hiciste con el profe. La actitud, todo, lo hiciste muy bien", agregó Araya.

​"Santi, eres un galán. Me encantó cómo afrontaste esta canción, que no es fácil. El falsete, lo enfrentaste muy bien", destacó Hernández.

Vivianne Juárez se reivindicó con Te quiero, te quiero, mostrando su versatilidad.

​"Qué precioso Vivian. Me impresiona tu voz e interpretación, sé que sos una niña, pero si no te veo creo que sos alguien que tiene años de cantar", acotó Nova.

​"Es la primera vez en el programa que logré emocionarse con una interpretación", confesó Hernández.

Yglesias dijo que es diferente ser un cantante, un artista y ser una estrella y agradece que se esté tomando esto (la competencia) tan en serio. En total, recibió 40 puntos, primera calificación perfecta en categoría "Niños".

La gala cerró con el dúo Ángel a cargo de Yeris Lobo y Franciny Castillo, rodeados de humo, luces y un túnel LED que los hizo ver como dos figuras celestiales. Con este performance, lograron 39 puntos.

​"Realmente me gustó mucho afinación, interpretación, voces. Sacaron una voz, Yeris, que nunca te había escuchado sacar", subrayó Araya.

​"La verdad es que me agradó escuchar esta canción en dos voces, son excelentes voces. Me encantó, felicitaciones a ambos", ratificó Hernández.

Con nueve participantes en pie y solo tres galas por delante, la competencia se intensifica. El jurado ya no perdona errores y el público afina su criterio. Cada domingo cuenta, cada nota importa. La estrella que brille más alto será quien conquiste el cielo de esta temporada.

Siga este formato, los domingos a partir de las 7 p.m. a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX. Luego del concurso de canto sigue 'Estrellas Sin Filtro'.