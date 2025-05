Duetos que emocionaron y eliminaciones que dolieron: así fue la sexta gala de NUE

La sexta gala de Nace una Estrella (NUE) fue una noche de colaboraciones memorables y emociones encontradas.

Los participantes compartieron el escenario con exparticipantes de la sexta edición del programa, en una dinámica de duetos que permitió a cada artista mostrar nuevas facetas vocales y escénicas. El formato intergeneracional no solo avivó la nostalgia, sino que también elevó el nivel de la competencia.

La noche no estuvo exenta de tensiones. Al final de la noche, dos participantes tuvieron que abandonar la competencia: el niño Maximiliano Cruz y Andrés Zamora en la categoría de adultos, marcando un punto de inflexión en el certamen. Sus despedidas fueron recibidas entre lágrimas, abrazos y aplausos de sus compañeros.





​28 voces deslumbraron el Marco Picado

La velada abrió con fuerza gracias a Juan David Montero, quien se unió a Mariser Picado para interpretar Dime cómo quieres, la icónica canción de Christian Nodal y Angela Aguilar. El carisma del joven de Pital de San Carlos brilló en escena, demostrando una vez más por qué se ha ganado el cariño del público.

​"Qué linda presentación, me gustó mucho", acotó la jueza Debi Nova, aunque pidió a Montero más fuerza interpretativa.

Joaquín Yglesias le pidió a Juan David no abandonar la canción y no permitir que Marifer, en este caso, lo opaque. "Marifer es una gata", dijo el tenor. El niño sancarleño logró 23 puntos, un punto menos que la gala anterior. El tenor le puso ocho de calificación, al igual que Nova. El director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya, calificó el performance con un siete.

Le siguió Jessica López, quien junto a Gustavo Marín, ganador de la sexta temporada, entregó una versión sentida de Me dediqué a perderte, en medio de un montaje visual sobrio pero potente con cubo LED incluido.

Yglesias dijo que le gustó mucho, pero pidió que cuando "uno hace la segunda voz, debe sonar un poco más bajo, porque si no alteras la melodía. Por lo demás me gustó bastante".



El maestro Araya dio una explicación más precisa sobre las melodías principales y secundarias y subrayó que en esta gala, se califica al participante, no al invitado. De un máximo de 30 puntos, López logró 23, un punto más que en la quinta gala. Debi y Joaquín le dieron ocho de calificación, mientras don Marvin, como es conocido, se limitó a un siete.



La tercera en escena fue Karen Box, quien acompañada por César Fuentes, interpretó Por amarte así en un entorno decorado con paredes y muebles de colores contrastantes, reflejando la intensidad emocional de la canción.

​"Este es el típico caso, qué bárbaros para cantar bonito... Disfrute mucho. Karen, siempre aprendiendo de todo lo que tenés al lado. Muy muy bien", ratificó el maestro Araya, para darle un 8 de puntaje.

Nova agregó que le gustó la mezcla de voces, pero "me hubiera gustado escucharlos armonizados", y calificó esta presentación con un ocho.



El juez Yglesias le dio a Box en esta interpretación un siete, para un total de 23 puntos.



La dulzura llegó con Vivianne Juárez y Amanda Alonso, quienes ofrecieron Mi persona favorita. El resultado fue una presentación entrañable que resaltó la calidez vocal de la pequeña liberiana.

​"Bueno chicas, sin duda se vio la química. Bastante afinado. Si tuviera que decir algo, es que no hubo armonía en lo vertical de la música. Me hizo un poco falta de tener esa segunda voz. Aun así, hacer unísono no es nada fácil porque si no suena desafinan", subrayó el tenor Yglesias.

El maestro Araya resaltó que las dos estaban pendientes la una de la otra, aunque al igual que el tenor, pidió que canten más al público y no encapsular tanto la interpretación entre ellas.

La cantante y jueza tica Debi Nova les dio un nueve, mientras que los dos jueces les dieron un siete, para un puntaje de 23.



Verónica Quirós fue la quinta en subir al escenario, junto a Rowena, para cantar Contigo a la distancia. Rodeadas de ventanales y flores colgantes, ofrecieron una interpretación sobria y elegante.

​"Me encantó. Qué lindo escucharlas. Las dos son artistas, más que intérpretes. Se agradece que hayan armonizado en algunas partes de la canción. Verónica, te observé, no necesitas verte más sensual, no hace falta una cosa muy teatral porque eso se quita. Ponete atención", agregó Nova.

El tenor dijo que son voces completamente distintas que se complementaron perfectamente.

​"Vos tenés algo que cuando cantas me voy, me atrapas", confesó Yglesias a Verónica.

La josefina obtuvo dos nueves (de Debi y Joaquín) y un ocho (de Marvin), para un total de 26 puntos.



El turno del versátil

Andrés Zamora

("AndSot") llegó con

Simples corazones,

en compañía de

Dani Maro

y un fondo de luces vintage. La presentación destacó por su energía juvenil y sincronía vocal.

​"Bien, me gustó. Algo que me preocupó fue la puesta en escena. Tienen que controlar, porque deben ser actores escénicos", indicó el maestro Araya.

​"Yo no estaba tan preocupada porque chocaran, me gustó. Andrés, me preocupó no escucharte en la parte aguda. Si esto fuera un concierto, te lo compro... Para mí la preocupación fue la afinación y que no te escuchaba. Para mi parecer me hubiera gustado escucharte más", agregó Nova.

Zamora recibió un siete de cada juez, para un total de 21 de 30 puntos.



La ternura volvió con Sofía Castro y Jeremy Solís, quienes interpretaron Solamente tú con una tela blanca como único elemento visual. Castro dejó ver su crecimiento vocal y emotividad.

​"Sofía tenés una voz divina, preciosa. Me impresiona la madurez, te felicito", dijo Araya.

​"Para mí, lo más importante de un artista es que emocione, que te llegue al corazón. Hoy como en tres partes de la canción, me pusiste la piel de gallina", confesó Yglesias.

La presentación fue calificada con un 26. La cantante Debi Nova calificó el performance con un 8, pero los jueces le dieron 9 puntos.



Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de José Martín Rodríguez con Jenny Gómez, al ritmo de Y nos dieron las diez. Su experiencia y dominio escénico no pasaron desapercibidos.

​"Me encanta que echaras pa´lante. La afinación impecable. Sacaste una voz que me gustó mucho, te felicito", dijo Araya.

Nova estuvo de acuerdo con el maestro y dijo la puesta en escena la cautivó. La cantante costarricense calificó a "MartinSon" con un ocho, al igual que Marvin. Joaquín les dio un nueve, para un total de 25 puntos.

Maximiliano Cruz trajo nostalgia al cantar Un velero llamado libertad con Maykol Cordero. Fue una actuación íntima que mostró madurez artística en el pequeño alajuelense y de la estrella de la sexta temporada de NUE.

​"Maxi afinación, segundas voces impecables. Pese a que la canción te quedaba grave, hiciste un gran trabajo", recalcó Joaquín.

​"Vieron como sí es posible mantener con dos cantantes a la gente entretenida. Felicito a los profes por lograr acoplar ambas voces. Eso es lo que esperábamos", mencionó don Marvin.

En total, la presentación recibió 25 puntos: ocho de Marvin, ocho de Debi y nueve de Joaquín.



El poderoso dúo entre Alejandro Galarza y Ana Laura Madrigal con Shallow fue otro de los momentos altos de la noche. Con un piano negro en escena, la interpretación fue intensa y dramática.

​"Interesante la canción, interesante la manera. En términos generales me gustó y la energía de ambos", indicó Araya.

Nova agradeció el arreglo que le hicieron, la afinación fue perfecta, pero se cantaron muy entre ellos, "me hubiera gustado más balance hacia nosotros y el público".



La presentación obtuvo 24 de puntaje: ocho puntos cada juez.

Franciny Castillo y Jefferson Donado (Jeff-ON) encendieron la tarima con Vivir lo nuestro, acompañados por bailarines que reforzaron la vibra bailable y la química entre ambos. Con este performance, lograron la primera calificación perfecta de la temporada.

​Rosmery Navarro compartió escenario con James Angulo para una sentida versión de Como yo te amo, con un montaje de bombillos inclinados que evocaban teatralidad y pasión.

"Me emocioné muchísimo. Me parece que las voces de ustedes suenan muy bien juntas. Me gustó mucho el comienzo. Les aplaudo", ratificó Nova.

Araya felicitó a Rosemary, "nos conmovió a todos, fue un gran acierto". La presentación fue calificada con un 26: nueve de Yglesias y Nova, y ocho de Araya.



Uno de los actos más creativos fue el de Santiago Abarca y Lucas Guerrero, con Dónde estás Yolanda. Entre un asiento de metro, periódico y bailarines, entregaron una actuación cargada de narrativa visual.

Nova destacó la afinación de Santiago y agradeció su sonrisa contagiosa. Yglesias confesó que es 'fan' de ambos niños.

​"Santi, una energía y un carisma increíble. Dinamismo puro", agregó Yglesias.



Araya dijo que "Lucas es un artista y Santi hoy se jafó, de tú a tú con Lucas. Si hacen concierto compramos entrada para ir a verlos". Las estrellas infantiles recibieron nueve de cada juez, para un total de 27 puntos.



Finalmente, Yeris Lobo y Jafet Jerez cerraron la gala con Víveme, envueltos en humo bajo y un muelle como escenografía. Fue un cierre cargado de emoción, sensibilidad y entrega vocal, aunque no fue la presentación favorita de los expertos en canto.

Joaquín Yglesias dijo que Lobo "ha tenido mejores noches". Marvin Araya agregó que Jerez se adueñó de la presentación. En total, el performance recibió la calificación más baja de la noche, 20 puntos: seis del tenor, siete de Nova y siete de Araya.



Siga este formato los domingos a partir de las 7 p. m. Al final NUE inicia el reality show Estrellas Sin Filtro. Puede ver ambos programas a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.