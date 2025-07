Dos estrellas se coronan ganadoras en sétima temporada de NUE: reviva aquí la Gran Final

Este domingo 6 de julio, el Estudio Marco Picado vibró con la Gran Final de la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE), el programa que durante 12 semanas ha sido la plataforma para descubrir y consolidar nuevas voces en la música nacional.

Cuatro talentosos artistas se enfrentaron a la última prueba con tres presentaciones cada uno, en un espectáculo lleno de emoción, producción y entrega artística. Aunque los jueces dieron calificaciones, estas no fueron tomadas en cuenta para elegir el ganador, esta decisión quedó en manos del público.

Al final de la gala, se anunciaron los dos ganadores: Yeris Lobo en categoría "Adultos" y Juan David en "Niños".

​Una noche inolvidable: cuatro estrellas y 18 presentaciones

La noche inició con Karen Box, quien abrió el escenario interpretando Ese hombre con un micrófono en mano y acompañada de cuatro bailarines que dieron movimiento y energía a su presentación. La escenografía fue íntima, pero dinámica, destacando el carisma y potencia vocal de la sancarleña. Los jueces calificaron el performance con 36 puntos: un nueve de cada experto. ​"Quiero felicitarte por el trabajo, la evolución. Si bien hubo unos olvidos de letra, tranquila. Yo tengo casi 40 años en los escenarios, me equivoco, tengo errores, es normal. No pasa nada. Estas maravilla, has crecido y estas en el estilo que debes tener", dijo la jueza chilena, Myriam Hernández.  La niña Vivianne Juárez sorprendió con su primera presentación de Por ti volaré, un tema que llevó con delicadeza mientras el micrófono se elevaba sobre un pedestal, complementado con un cilindro alto y humo bajo que crearon una atmósfera mágica. ​"Yo he cantado esta canción unas dosmil veces. Cuando uno ha cantado tanto una canción cree que ya nada lo puede sorprender, y me emocionaste. Me pusiste la piel de gallina... Te felicito muchísimo", indicó el tenor Joaquín Yglesias. Una vez más, la joven de 12 años logró calificación perfecta: 40 puntos. Rosmery Navarro arrancó con La loca, llevando el micrófono en mano y rodeada de muebles cubiertos de tela, creando un ambiente que acompañó su voz potente y estilo único. ​ "Es increíble ver el crecimiento que has tenido. Te felicito y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer tu manera de manejar el escenario, vieras que me emociona. Ojalá siempre sigas así. No conformarte con tu zona de confort, hacer algo más", acotó el juez y director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya. Con esta interpretación, en palabras de la joven cartaginesa, "quedó loca", pues logró su primera calificación perfecta. La otra estrella infantil, Juan David Montero, abrió con Lo pasado, pasado, con un micrófono en mano y acompañado por un semicirculo y estructura led, mientras humo bajo aportaba dramatismo a su presentación. ​"Es tan hermoso presenciar esa transformación. De verdad es increíble lo que has crecido. Te felicito", indicó la artista y jueza Debi Nova. El total logró 39 puntos: 10 de cada juez tico y nueve puntos de la chilena Myriam Hernández. Luego llegó el turno del guapileño Yeris Lobo, quien interpreto el tema Pequeño gran amor. El performance fue muy íntimo, el artista saltó a escena acompañado únicamente de un micrófono de pedestal y mientras su talento opacaba el humo del escenario, enamoró una vez más a los jueces. ​"Esta noche es solo de deleite, ver cómo han crecido cada semana. Tienes un color precioso. Nada más queda felicitarte", expresó Myriam Hernández. Esta interpretación también recibió calificación perfecta. Lobo se mostró sorprendido y agradeció por el apoyo que ha recibido, tanto de los jueces como del público.  La primera ronda de presentaciones cerró con Franciny Castillo, quien interpretó Volveré, con un micrófono de mano. Mostró el dominio escénico que ha logrado perfeccionar en estas 12 semanas de competencia y logró 40 puntos por parte del jurado. ​"Qué voz tenés, qué bárbara. Esto es lo tuyo, lo haces de manera increíble, estamos muy agradecidos por toda tu entrega", indicó Joaquín Yglesias. ​"Cuando vos cantas y sonreís, vieras que lindo es verte cantar así. No deje nunca al azar esa manera de cantar", agregó Marvin Araya. La liberiana Vivianne Juárez regresó con I have nothing. Cantó con micrófono en mano, mientras se apoyaba sobre una grada adornada con matas que evocaban un entorno natural y elegante. En esta presentación, también logró puntaje perfecto. ​"¿Qué podemos decir? Esta canción es de las más hermosas. Es muy pocas las personas que la pueden cantar. Yo no tengo palabras, sos muy impresionaste, gracias por darnos estos", expresó conmovida Debi Nova ​"Hace unos días te dije que quería verte grande para cantar, pero ya no, ya puedo morir... Lo que hoy hiciste cantante es algo fuera de lo común, te felicito", agregó el juez Araya Rosmery Navarro en su segunda ronda, interpretó El Pastor desde una tarima de gradas adornada con fuego, un elemento visual que potenció la intensidad emocional de la canción.

​"Es una pieza difícil, muy difícil. Quiero felicitar a la banda, espectacular. Me siento orgulloso de la banda que tenemos", expresó Araya, antes de darle 10 puntos. Los otros expertos también le dieron puntaje perfecto: 40 puntos en total. Yeris Lobo volvió a escena con Valió la pena, acompañado por su micrófono y dos bailarines. ​"Tu timbre de voz va en la salsa, pero tus pasitos (risas). Los acentos muy bien. Pero bueno, lo importante es que has hecho un trabajo increíble durante la temporada", agregó Nova. ​"Podés cantar a tiempo, bailando atravesado", lo molestó Marvin Araya. El joven enamoró una vez más a los jueces, al público y logró 40 puntos (calificación perfecta). La décima presentación de la final estuvo a cargo de Franciny Castillo, al ritmo de Granada. Pero no estuvo sola en escena, la acompañaron mariachis, quienes engalanaron aún más su puesta en escena. ​​"Impactas de una manera impresionaste, muy a tu estilo. Eso a mí me transmite calma. Muy bien, Franciny", acotó Myriam Hernández. Esta presentación también fue calificada como "perfecta" por el panel de jueces, con 40 puntos. En su segunda actuación, Karen Box cantó Simplemente amigos desde una tarima con forma de concha adornada con bombillos, un escenario cálido que realzó la nostalgia de la balada.

​"Todavía me acuerdo cuando viniste a audicionar. Estabas afónica, y aún así fue impresionaste. Todavía no habían pases directos pero pensamos que debías estar en el programa. Ha sido una bendición escucharte en el programa. Queda agradecerte por darnos todo en el programa", expresó Yglesias.

En esta presentación, Box logró su primera interpretación "perfecta", con 40 puntos.

En su segunda actuación, el sancarleño Juan David Montero sorprendió con Tú con él, donde cinco cajas de colores y cuatro bailarines dieron un aire festivo y colorido a su propuesta.



​"Se vio que lo disfrutaste. Yo estaba pensando que ya a este punto, hay que recordar la importancia de disfrutar el momento. Me gustó verte sonreír, disfrutar. Esos pasos yo no sé de dónde vienen, pero muy bien", expresó la artista tica Nova.

Otra calificación perfecta en esta noche mágica y primera para Juan David en esta final.

La última presentación de Rosmery Navarro fue con el tema Ya te olvidé, desde una tarima de gradas adornada con fuego, un elemento visual que potenció la intensidad emocional de la canción.



​"Me fascina ver cómo has ido creciendo, no solo en tu color de voz, también en tu interpretación. Me encantó lo que hiciste. Te manejaste bien en la escalera y el fuego además. Sin duda, me encantó. Impecable, te felicito, mi amor", expresó emocionada la reconocida cantautora Myriam Hernández.

La joven cartaginesa, una vez más, enamoró a los presentes y logró 40 puntos, es decir, obtuvo tres notas perfectas en la final.

Karen Box cerró su trilogía con A mi manera en unas gradas tipo V, donde su voz sólida y segura contagió al público la intensidad y pasión que caracteriza esta clásica canción.

​"Wow, Karen, qué bárbara. Llegó un momento donde empezaste a subir y sentí piel de gallina. El sentimiento se une con el arte y eso es sublime. De nuevo, muchas gracias por tu entrega

​"De las interpretaciones tuyas, fue sublime. Cuando transmitiste lo que sentís, la canción dejó de importar para que vos, la persona, importaras. Nunca dejes de luchar y siempre crea en usted. Sabes qué pasó, hoy vimos una canción. Yo no la escuché, lo vivimos", dijo el maestro Araya, a lo que Myriam Hernández respondió "Qué precioso, lo hiciste a tu manera".

Los jueces, aún conmovidos, calificaron este tema con 40 puntos. Box logró dos notas perfectas en toda la temporada y ambas fueron en la final.

Juan David Montero cerró con Un beso y una flor, cantada desde las gradas con el micrófono en mano, donde su entrega y carisma conquistaron la atención de todos los presentes, demostrando por qué llegó hasta la final.

​"Cada vez cantas mejor, pero te das cuenta. Me haces sentir orgullo saber que te reté, porque mejoraste como nunca antes. A veces uno necesita eso, son empujoncitos... Lo importante es que sepas que no es fácil, lo importante es que seas feliz haciéndolo. Me siento muy orgulloso de haber conocido tu voz", ratificó el juez director de la Filarmónica.

Su última interpretación fue "perfecta": logró 40 puntos. El niño sancarleño se despidió del Marco Picado con tres calificaciones perfectas, dos en la final.

Franciny Castillo subió una vez más al escenario del Marco Picado por última vez con Yo te pido amor. En una tarima llena de pedrería que la elevaba a unos metros del escenario, cautivó al público y a los jueces, quienes le dieron calificación perfecta.



​"Qué gata cantar ahí arriba. Yo me siento bendecida por haber conocido tu voz... Te hemos visto cantar salsa, balada, ranchera. Lo tenés en tus venas, eso viene innato. Lo que sí te pido, es que no dejés de hacerlo", dijo Debi Nova.

El cierre de Vivianne Juárez fue con una interpretación vibrante y conmovedora: No sé vivir si no es contigo, tema que supo dominar con maestría y presencia escénica. Además, por primera vez en la temporada, tocó piano.

La niña hizo llorar a Myriam Hernández, con su profunda interpretación. Logró calificación perfecta.

​"Es la segunda vez que logras impresionarme. Tú eres una bendición de Dios, nunca dejes de cantar", dijo la chilena.

​"Estoy my emocionada, es muy especial lo que haces. Yo solo espero que esto que nosotros estamos sintiendo se pueda multiplicar. Es mágico, sana el mundo. Tenés ese don, Vivi. No puedo describir el montón que me emocionó verte y escucharte tocar piano", confesó Nova

Para cerrar esta temporada, Yeris Lobo cantó Jamás, una interpretación cargada de sentimiento y técnica, que reafirmó la capacidad vocal del joven de 20 años y su conexión con el público.



​"Yeris, me acuerdo de tu audición y fui uno de los defensores que estuvieras. No recodaba tu nombre, pero sí tu voz diferente. Es una voz con una facilidad extraordinaria. Estamos muy orgullosos. Ya te sentís un artista. Para eso es este programa. Esta temporada yo me atrevo a decir que es la más competitiva. Los cuatro que están en la final, son extraordinarios", terminó el tenor Yglesias.

En su última presentación, el representante del Caribe también logró puntaje perfecto.

La competencia fue reñida, pero quedó claro que cada uno de los finalistas entregó lo mejor de sí en el escenario, dejando una huella imborrable en la historia del programa.

El público podrá revivir lo mejor de esta temporada el próximo domingo a las 7 p.m., a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.